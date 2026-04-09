Konzertkooperationen und ein Mythos als Ballett

Im Mai klingt das Festival »Lortzing 26« aus mit Festivitäten für die ganze Stadt. Am 1. Mai können Albert Lortzings Wirkungsstätten in Leipzig mit einem Audiowalk erschlossen werden, »Zwischen Aufruhr und Applaus«, der zusammen mit dem Musikjournalisten Claus Fischer entwickelt wurde. Am Abend findet im Rahmen von »Lortzing 26« im Opernhaus das große Eröffnungskonzert des Internationalen Festivals für Vokalmusik »a capella« statt. Zum Biedermeier-Frühstück am 2. Mai vor dem Opernhaus singen verschiedenste Chöre aus Leipzig auf einer Open Stage Lieder des Komponisten. Das musikwissenschaftliche Symposium»Albert Lortzing und das Verhältnis von Komik und Ernst in Opern der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts« wird im Mai an der Universität fortgesetzt. Und für Kinder gibt es noch einmal den »Kleinen Zaren« und die »Zaren-Mission«. Einen vorläufigen Schlusspunkt setzen Lortzings Revolutionswerk »Regina« am 2. Mai im Opernhaus und seine Spieloper »Der Waffenschmied« am 3. Mai in der Musikalischen Komödie.Weitere Höhepunkte im Wonnemonat: Am 30. Mai steht eine große Premiere des Leipziger Balletts an. »Eurydike« ist eine neue Choreographie von Fran Diaz, der mit feinem Gespür für das Märchenhafte und Zeitlose den Mythos als Symbol für Widerstand neu entdeckt. Eine Kostprobe am 19. Mai bietet dem Publikum erste Eindrücke des Balletts. Das Gewandhausorchester spielt dazu live unter der Musikalischen Leitung von Yura Yang Kompositionen von Penderecki, Górecki u. a..In der Wiederaufnahme von »Carmen« am 9. Mai gibt Maya Gour in der Titelpartie ihr internationales Rollendebut. Am selben Abend wird Olivia Delauré erneut als Evita in der Wiederaufnahme der Musikalischen Komödie faszinieren. Dort kehrt am 23. Mai auch die Musical-Comedy »Me And My Girl« zurück auf die Bühne, die britisch-bissige männliche Version von »My Fair Lady«. In einen besonderen Ort der Musik verwandelt sich am 28. Mai wieder das Museum der bildenden Künste in Leipzig, beim »Nachhall im Museum« mit Orchester, Ensemble und Ballett der Musikalischen Komödie.Musik von Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki u. a.Choreographie: Fran DíazMusikalische Leitung: Yura YangPremiere: Sa. 30.05.2026 | 19:00 | Opernhaus