Leider kann in der Musikalischen Komödie die Partie der Annie in der "Kinokönigin" am Sonntag nicht umbesetzt werden, so dass die Vorstellung am 12.6.22 um 15 Uhr ausfallen muss. Am Samstag, 11.6., 19 Uhr, kann die Abendvorstellung dank der Sopranistin Rafaela Lintl stattfinden, die für die erkrankte Besetzung einspringt. Frau Lintl machte zuletzt Furore als Grete Minde in der Uraufführung der gleichnamigen Oper in Magdeburg. Bereits gekaufte Tickets werden selbstverständlich erstattet oder können umgetauscht werden.Besucherservice und Kasse im OpernhausMo – Sa 10.00 – 19.00UhrTel: 0341 – 12 61 261