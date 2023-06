Kein Zukunftstalk im Juni

Im Juni 23 lockt ein beschwingter Spielplan der Oper Leipzig mit Komponisten von Händel bis Kálmán und Heldinnen von Carmen bis Nofretete. Nur zwei Termine müssen leider in den Kalendern gelöscht werden: Am 15.6.23 entfällt wegen einer bedauerlichen Gastabsage der Zukunftstalk in den Theaterwerkstätten; der nächste Zukunftstalk »Morgen Leipzig!« wird wie geplant am 22. September stattfinden. Und die Musikalische Komödie muss für den 27.6.23 die Vorstellung der »Prinzessin Nofretete« absagen – wegen eines Krankheitsfalls. Die beliebte Operette ist alternativ am 24., 25. und 30. Juni oder in dieser Spielzeit auch noch am 8. oder 9. Juli zu besuchen.