Jubiläum und Premiere des Seniorenopernclubs

Der Seniorenopernclub spielt am Sonntag, 12.6.22 seine diesjährige Premiere und feiert gleichzeitig das zehnjährige Bestehen. 10 Jahre Spielfreude, Neues wagen, Lampenfieber: Damit ist die Oper Leipzig in Deutschland einer der Vorreiter für Seniorenmusiktheater!2012 stand begleitend zur Oper „Das Schlaue Füchslein“ erstmalig eine Premiere eines Mehrgenerationen-Ensembles auf dem Spielplan. „Lebens-Traum – Traum-Leben – Lebenszeit“ war zugleich die Geburtsstunde eines in Deutschland damals einzigartigen Projektes. Entstanden war ein Mehrgenerationenensemble mit Spielern zwischen 5 und 85 Jahren, die auch in den Folgejahren zu jeweils einer Neuproduktion des Opernhauses oder der Musikalischen Komödie ihre eigene theatralische Version entwickelten, die Texte schrieben, gemeinsam Requisiten und Kostüme bastelten, Lieder einstudierten und probten, probten, probten. Während die Kindergartengruppen und Schulklassen in jeder Spielzeit wechselten, blieb die Seniorengruppe weitgehend stabil. Zwischen den Generationen und unter den Senioren entstanden viele wunderbare persönliche Kontakte: für manches Kind war plötzlich eine Omi da, Schüler halfen ganz selbstverständlich ihren betagten Mitspielern beim Schleppen der Kostüme und bemerkten dann, dass diese ihren Text schon viel besser beherrschten.Der Seniorenopernclub besteht heute aus Mitgliedern, die seit Anfang an dabei waren, andere sind im Laufe der Zeit dazugestoßen. Alle verbindet die Liebe zur Bühne und zur Musik. Kaffeeklatsch nach den Proben, private Kontakte und Freundschaften für schöne und auch ganz schwere Zeiten gehören zu diesem Club einfach dazu. Initiatorin des Mehrgenerationenprojektes, Dr. Heidi Zippel, begleitete die Senioren bis 2017. Die heutige Clubleiterin Romy Sarakacianis übernahm 2018 das Ruder und hat neue Horizonte für ihre Mitspielerinnen und Mitspieler im Blick. Stolz ist sie auf die wiedergewonnene Spielfreude nach der langen Corona-Pause und das Engagement aller kurz vor der anstehenden Premiere »Frisch gehängt«: Die Oper verwandelt sich in ein Museum und der Audioguide leitet das Publikum durch die musikalische Schau der Künstlergruppe »Die Grauen Reiter«. Ob gefühlvoll, lustig, nachdenklich oder mit Schwung – die Bilder erwachen vor dem Auge des Betrachters zum Leben und zeigen, was die Mitspielerinnen und Mitspieler des Seniorenopernclubs bewegt.Hannelore BuchwaldChristine DalitzIngrid GabrysiakKarin GruschwitzAdelheid HofChrista HofmannGisela KrautkrämerChrista NaßRenate Queitsch-NeuhausChristine ThomasHelga RühlBarbara SchumannGudrun SchümannRüdiger TauerEberhard ZiehnMusikalische Leitung: Regina KolbRegie und Clubleitung: Romy SarakacianisRegieassistenz: Johanna ThomanekSeniorenopernclub der Oper LeipzigOpernhaus im KonzertfoyerPremiere„Frisch gehängt - Bilder einer etwas anderen Ausstellung“Sonntag, 12.6.2022, 11 UhrKarten (10 €) gibt es an der Kasse im Opernhaus, Tel: 0341 – 12 61 261 (Mo – Sa 10.00 – 19.00Uhr), service@oper-leipzig.de oder unter www.oper-leipzig.de