Historische Fassadenfarben der Musikalischen Komödie wiederentdeckt

Derzeit wird die Fassade der Musikalischen Komödie im Leipziger Stadtteil Lindenau restauriert, der Spezialspielstätte für Operette und Musical der Oper Leipzig. Durch restauratorische Freilegungsarbeiten an Putzrücklagen und Auswertungen historischer Dokumente konnte vor den Malerarbeiten die ursprüngliche Farbgebung der Entstehungszeit festgestellt und vom Denkmalschutz bestätigt werden. Die Fassade wird jetzt neu in einem warmen, edlen Grauton gestrichen, der Himmel unter den Eingangsarkaden in einer blaugrauen Variante – so wie das Haus 1912/13 gestaltet war. Das bisherige Ockergelb war nur dem durchgefärbten Putz aus den 1990er Jahren geschuldet. Aus bau- und kostentechnischen Gründen wird dieser Putz aber nicht abgetragen, sondern in den historischen Farben überstrichen. Um im Voraus eine Vorstellung von der Fassadenfarbe zu bekommen, wurde eine Musterfläche angelegt; die jetzt konkret verwendete Farbnummer lautet KEIM 9307. Auch die Türen wurden bereits im letzten Jahr neu nach historischer Vorlage gestaltet. Sie öffnen sich zukünftig in ihrem ursprünglichen Holzton mit kontrastreichen schwarzen Rahmen.Torsten Rose, Direktor der Musikalischen Komödie: »Wir freuen uns sehr, dass die denkmalgerechte Renovierung unserer traditionsreichen Spielstätte mit dem Fassadenanstrich jetzt auch außen einen sichtbaren Abschluss findet. Ich bin sehr gespannt auf das neue-alte Erscheinungsbild.«Das Haus Drei Linden, in dem die Ensembles der Musikalischen Komödie singen, spielen und tanzen, war schon seit 1713 ein Gasthaus und beliebtes Ausflugsziel, bevor es 1912 zu einem prunkvollen Festsaal mit Bühne für künstlerische Darbietungen umgebaut wurde – mit Bierschwemme und Weinlokal auf den Emporen. Zur Eröffnung der Spielzeit 2024/25 findet am 28. und 29. September eine große Gala mit Höhepunkten aus dem Saisonprogramm der Musikalischen Komödie statt. Die Restaurationsarbeiten können voraussichtlich bis November abgeschlossen werden.