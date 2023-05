Gratulation für Christoph Gedschold zur neuen Position des Chefdirigenten der Copenhagen Phil ab 2024/25

Christoph Gedschold, der Musikdirektor der Oper Leipzig, wechselt zur übernächsten Saison 2024/25 als Chefdirigent an die Copenhagen Phil. Das gaben das dänische Orchester und sein Musikdirektor Peter Lodahl heute am 22. Mai 23 in Kopenhagen bekannt. Gedschold wird bereits in diesem Sommer im Tivoli dirigeren und zwei Konzerte der kommenden Saison in Kopenhagen übernehmen. In Leipzig bereitet er für seine abschließende Spielzeit 23/24 die Premieren von Richard Strauss' "Der Rosenkavalier" (30.3.24) und Dmitri Schostakowitschs "Lady Macbeth von Mzensk" (25.5.24) vor.



Tobias Wolff, Intendant der Oper Leipzig, gratuliert Christoph Gedschold herzlich zu der Berufung an die renommierte Copenhagen Phil: "Als Kapellmeister seit 2015 und als Musikdirektor seit Beginn meiner Amtszeit im August 2022 hat Christoph Gedschold der Oper Leipzig wertvolle Dienste erwiesen und eine klare Handschrift als Interpret des großen Musiktheater-Repertoires entwickelt. Ich freue mich sehr auf unsere noch gemeinsame Spielzeit 2023/2024, und wir sind bereits in Gesprächen, wie er als Gast der Oper Leipzig auch zukünftig verbunden bleiben kann.“