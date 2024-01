Festival international de ballet «Leipzig tanzt!» 21 - 29 juin 2024

Avec des invités d'Angleterre, de Slovénie, d'Italie et de France

Échanges sur l'avenir du ballet et de la danse

Interaction avec la scène indépendante de la ville

Offres de participation à la danse

Sous le slogan et le titre «Leipzig tanzt!» (fr.: «Leipzig dances!») , le ballet de Leipzig invite à découvrir la forme artistique du ballet et de la danse sous toutes ses facettes durant l'été 2024. En tant que festival central de la ville musicale de Leipzig, ce festival international de danse aura lieu du 21 au 29 juin 2024 et confirmera que Leipzig est aussi une ville de danse. Des noms comme Mary Wigman ou Uwe Scholz ont fondé la réputation internationale du ballet de Leipzig, dont les origines remontent au 17e siècle et dont les chorégraphies encadrent le programme du festival. Le célèbre orchestre du Gewandhaus partage son son unique avec cinq grandes soirées de ballet à l'Opéra. Le commissaire du festival Rémy Fichet présente dans «Leipzig tanzt!» 24 une sélection de compagnies, danseuses et danseurs invités au succès mondial, combinée à un programme d'accompagnement interactif et des panels de discussion sur l'avenir et le positionnement du ballet.Akram Khan est invité avec sa compagnie de Londres. L'une des marques de fabrique de son écriture chorégraphique est la fusion de la danse indienne classique Kathak avec des mouvements contemporains. La compagnie sera à Leipzig le 26 juin 2024 avec sa création poétique et politique «Jungle Book Reimagined». Le Ballet national slovène de Maribor se présentera à Leipzig les 21 et 22 juin 2024 avec le ballet d'action dramatique «Peer Gynt» - soulignant ainsi le lien entre Edvard Grieg et la ville musicale de Leipzig. La biographie du chorégraphe Edward Clug est jalonnée d'étapes telles que le Ballet de Stuttgart, le Nederlands Dance Theatre, le Bolshoi Ballet Moscow ou le Staatsballett de Vienne. Il a déjà été acclamé à Leipzig et à Zurich pour son interprétation de «Faust». Grâce à son orientation programmatique ainsi qu'à ses propres mises en scène expressives, il a solidement ancré le Ballet national de Maribor sur la scène internationale du ballet.La compagnie IVONA, basée sur des projets artistiques, a été fondée en 2019 par le danseur italo-suisse Pablo Girolami. Regroupant différents artistes engagés dans divers langages artistiques, y compris au-delà de la danse, elle se veut un témoignage contemporain de la recherche artistique professionnelle. La compagnie innovante se produira à Leipzig les 22 et 23 juin 2024 avec une nouvelle œuvre : «Selective Breeding», une dénonciation passionnée des techniques de manipulation génétique égoïstes.Le classique «Giselle», revisité par le directeur du ballet Mario Schröder, doit devenir une alliance sphérique de la danse, de la voix et des corps et constitue la première collaboration de l'ensemble vocal «Sjaella» avec le ballet de Leipzig et l'orchestre du Gewandhaus. «Giselle» sera le spectacle de clôture du festival le 29 juin 24. Avant cela, le 23 juin 24, le ballet de Leipzig présentera «Peter I. Tschaikowski». Par ses compositions, Tchaïkovski a marqué et façonné le ballet classique comme peu d'autres compositeurs - le mythe de sa musique est resté intact jusqu'à aujourd'hui. Dans cette nouvelle version de Leipzig, le chorégraphe catalan Cayetano Soto dresse le portrait attachant d'un artiste qui n'a pas pu vivre sa vie comme il l'entendait.Le ballet de la Musikalische Komödie, deuxième lieu de représentation de l'Opéra de Leipzig, contribue également au programme de «Leipzig tanzt!» avec son collage synesthésique plein d'imagination «Klang.Körper.Visionen». Le festival de ballet présente également une initiative importante de la scène indépendante, la mixed-abled FORWARD DANCE COMPANY : dans cette première compagnie de danse professionnelle travaillant en permanence en Saxe au «LOFFT - Das Theater», des danseurs aux physiques normatifs et non normatifs collaborent dans des conditions professionnelles.Le gala du festival international de ballet «Leipzig tanzt!», qui aura lieu le 28 juin, offrira plusieurs moments forts : les solistes de renommée mondiale de l'Opéra national de Paris, les étoiles Ludmila Pagliero et Mathieu Ganio, ainsi que le premiere danseur Audric Bezard, sont invités. Outre les moments forts du ballet de Leipzig avec des extraits du répertoire d'Uwe Scholz et de Mario Schröder, on pourra assister à un voyage à travers l'histoire de la danse, avec par exemple le chef-d'œuvre chorégraphique de Maurice Béjart «Le Chant du compagnon errant». Le nouveau ballet de chambre de Hambourg, composé de danseurs d'Ukraine, sera présenté galement.Tobias Wolff, directeur général de l'Opéra de Leipzig et donc hôte du festival international de ballet «Leipzig tanzt!» 24 : «Avec cette contribution à la série de festivals de Leipzig, nous célébrons la danse et le ballet en tant que partie intégrante et unique de la scène musicale de la ville. Pour ce faire, le Leipziger Ballett a invité une combinaison exaltante d'invités et de styles de danse internationaux. Nous nous réjouissons de cette ivresse estivale de la danse que nous souhaitons célébrer avec les nombreux fans de ballet et les passionnés de danse du monde entier».Le vaste programme d’accompagnement du festival de ballet de Leipzig propose, outre des offres de participation active à la danse, des aperçus des coulisses et des possibilités d'échange pour chaque représentation, un projet de coopération avec la culture des clubs et des débats animés sur le développement futur de la scène de la danse. Des invités de renom participeront aux tables rondes, comme la célèbre spécialiste de la danse et du théâtre, Dr. Gabriele Brandstetter. La formation de danse «House of Brownies» organise la longue nuit de danse prévue au culture des clubs de Leipzig.Le festival de ballet est organisé par Rémy Fichet, directeur de production de longue date du Leipziger Ballett et directeur désigné de la compagnie, qui a commencé comme danseur à l'Opéra National de Paris et a poursuivi sa carrière de soliste au sein du Leipziger Ballett auprès d'Uwe Scholz. Anna Elisabeth Diepold, dramaturge de l'Opéra de Leipzig, est responsable du programme-cadre interactif et discursif. Pour la série annuelle de festivals «ville de la musique:Leipzig», «Leipzig tanzt!» est un trésor qui renoue avec la grande tradition musicale de la ville. Le festival international de ballet 2024 est le deuxième festival organisé par l'Opéra de Leipzig sous cette égide et souligne la danse comme partie intégrante de l'histoire de la musique et du théâtre de la ville. Un festival autour du compositeur Albert Lortzing est déjà prévu pour 2026.