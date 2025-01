Februar der Kreativität

Die Premiere des Ballett-Doppelabends »Humans« steht gleich am 1. Februar auf dem Spielplan der Oper Leipzig: Mit den Choreographien von Sofia Nappi und Louis Stiens entführt das Leipziger Ballett in eine Welt abstrakter Erzählweisen, die Vergangenheit und Gegenwart kunstvoll verbinden. Dabei rückt die Geschichte der Company in der DDR in den Fokus – ein Thema, das im 35. Jahr der Wiedervereinigung eine spannende Aktualität besitzt und in der ersten Spielzeit des Ballettdirektors Rémy Fichet einen weiteren schöpferisch anspruchsvollen Akzent setzt.Die Oper feiert am 7.2. die Rückkehr von Richard Wagners »Das Rheingold«, dem Vorabend des monumentalen »Ring«-Zyklus' in der Inszenierung von Rosamund Gilmore. Ebenso ist die romantische Oper von Carl Maria von Weber »Der Freischütz« am 14.2. erneut zu erleben. Für die Rolle des Max konnte der international gefeierte Tenor Tuomas Katajala gewonnen werden. Am 2. und 15.2. gibt es zum letzten Mal in dieser Saison die Gelegenheit, Verdis mitreißendes Meisterwerk »Otello« mit dem designierten Leipziger Generalmusikdirektor Ivan Repušić zu genießen. In seiner »Ansprechbar« im Anschluss an das Konzert des Bayreuth- Stipendiums und Richard-Wagner-Nachwuchspreises am 13.2. lädt der Intendant Tobias Wolff zum Gespräch mit den Preisträgerinnen und Preisträgern 2025 und Mitgliedern der Jury ein.Auch in der Musikalischen Komödie sind Vielfalt und Kreativität angesagt: Neben der spritzigen Operette »Die Juxheirat« – Wiederaufnahme am 8.2. – präsentieren »Gesangsstudierende im Operettenfieber« das Ergebnis ihres leidenschaftlichen Profi-Workshops mit den Ensemblemitgliedern Nora Lentner und Andreas Rainer – die zwei Konzerte des Sängernachwuchs‘ von der Hochschule für Musik »Felix Mendelssohn Bartholdy« Leipzig finden am 1. und 2.2. statt.Die Kartenwünsche können online unter oper-leipzig.de erfüllt werden oder über den Besucherservice der Oper Leipzig Di – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa 12:00 bis 18:00 Uhr, sowohl an der Kasse im Opernhaus als auch telefonisch unter + 49 (0)341-12 61 261.