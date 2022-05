»Faszination Wagner« mit Andreas Schager am 21. Mai 2022

Durch Film, Klang und Gesang verdichtete Impressionen zu einer berühmten Heldenfigur der Wagnerwelt: Der weltbekannte Tenor Andreas Schager tritt am Abend vor dem Geburtstag Richard Wagners in der Oper Leipzig auf und präsentiert eine synästhetische und persönliche Annäherung an Siegfried, den wohl berühmtesten Nibelungen der Saga. Das filmische Großprojekt von Selcuk Cara ist bewusst für Opern-Einsteiger konzipiert und verdichtet die Geschichte des Ring-Helden zu einem multimedialen Gesamtkunstwerk. Mit über 140 internationalen Auszeichnungen als Autorenfilmer wie Panavision Award, American Movie Award oder North American Film Award, hat sich der studierte Philosoph Selcuk Cara nicht nur als Opernregisseur einen Namen gemacht. Das Gewandhausorchester wird live begleiten, die musikalische Leitung übernimmt Christoph Gedschold, der zukünftige Musikalische Direktor der Oper Leipzig. Den gestalterisch wesentlichen Part der Solovioline übernimmt kongenial Andreas Schagers Ehefrau Lidia Baich, Professorin an der MUK, Musik und Kunst Universität der Stadt Wien, und Jurorin bei renommierten Violinwettbewerben wie dem Menuhin- oder dem Eurovisions-Wettbewerb.Andreas Schager verkörperte auf der Leipziger Opernbühne bereits Siegmund und Siegfried und ist in Wagners Geburtsstadt derzeit als Tannhäuser und Parsifal zu erleben. Durch Engagements u.a. an der Metropolitan Opera New York, Teatro alla Scala in Mailand, Opéra Bastille Paris, der Wiener Staatsoper und bei den Bayreuther Festspielen oder auch den BBC Proms machte er sich als Wagnerinterpret einen großen Namen. Mit dem eigens für die Oper Leipzig neu eingerichteten Film- und Musikexperiment »Faszination Wagner« beginnt der offizielle Countdown auf die Sommerfesttage Wagner 22, die am 20. Juni 2022 beginnen werden.Samstag, 21.5.202219 UhrOpernhausMusikalische Leitung Christoph GedscholdInszenierung / Bühne / Licht Selcuk Cara,Solo-Violine Lidia BaichSolo-Tenor Andreas SchagerGewandhausorchesterKarten gibt es an der Kasse im Opernhaus, unter Tel: 0341 – 12 61 261 (Mo – Sa 10.00 – 19.00 Uhr),per E-Mail: service@oper-leipzig.de oder im Internet unter www.oper-leipzig.de