FUTURE: NOW!

Über 200 Kinder und Jugendliche machen mit beim Open-Air-Spektakel der Oper Leipzig am 17.9.22

Das erste Herzensprojekt des neuen Intendanten Tobias Wolff findet in Zusammenarbeit mit dem Open-Air-Theater Titanick am 17. September 2022 um 20.30 Uhr vor dem Opernhaus statt. »Future: Now !« ist das große Open-Air-Spektakel zur Eröffnung der neuen Saison und eine Kooperation der Oper Leipzig mit dem Theater Titanick, der Helmholtzschule und der Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy«. Die aufwändige Performance mit Sängern, den Opernchören und insgesamt über 200 Kindern und Jugendlichen wurde ermöglicht durch eine großzügige Förderung der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, der Sparkasse Leipzig und durch den Förderkreis der Oper.



Die Jugend hat das Wort

Gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen in Leipzig wurden im Vorfeld Utopien entwickelt mit dem Ziel, die Zukunft gestaltend in die eigenen Hände zu nehmen. Ihre Ideen für eine selbst gestaltete Zukunft gegen den Konsumrausch und für den Erhalt der Natur sind in vielen Wochen und Workshops herausgearbeitet worden und fließen direkt in die phantasievolle Aufführung mit Erde, Wasser, Luft und Feuer ein. Die künstlerische Leiterin von »Future: Now !«, Clair Howells betont: »Die Jugend hat das Wort. Ihre Visionen und Wünsche werden Kern der Aussage sein.« Der Augustusplatz wird in Licht und Musik getaucht, riesige Gefährte bahnen sich ihren Weg zum Opernhaus. Außer dem Opernchor und dem Kinder- und Jugendchor der Oper Leipzig sind viele noch weitere Chöre und Jugendliche aus ganz Leipzig beteiligt. Es singen Alvaro Zambrano und – ihr erster Auftritt in Leipzig – Samantha Gaul. Viele Dekorationen und Kostüme werden ressourcensparend aus dem Fundus der Oper Leipzig eingesetzt und dadurch dem Anspruch auf Nachhaltigkeit gerecht. Publikum und Beteiligte können sich auf ein außergewöhnliches Ereignis mitten in der Stadt Leipzig freuen.



„Wir freuen uns sehr, dass wir die Zukunftsphantasie der Kinder und Jugendlichen der Stadt präsentieren können. Ohne die Unterstützung wäre solch ein riesiges Kooperationsprojekt im öffentlichen Raum nicht umsetzbar.“, sagt Tobias Wolff, der neue Intendant der Oper Leipzig.



„Theater live und gemeinsam zu erleben ist aktuell noch wichtiger als sonst. Hinzu kommt der kluge Einsatz von Ressourcen und der erfolgreich umgesetzte Vernetzungsgedanke. Damit tragen alle Mitwirkenden dazu bei, dass die Oper Leipzig als lebendiges Mitglied einer aktiven Stadtgesellschaft wahrgenommen werden kann.“ begründet Patricia Werner, Geschäftsführerin der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, das gemeinsame Engagement von Ostdeutsche Sparkassenstiftung und Sparkasse Leipzig für das Projekt.



Oper Leipzig & Theater Titanick

Future: Now!

Samstag 17.09.2022 _ 20:30 UHR _ Augustusplatz vor dem Opernhaus

Unterstützt von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Sparkasse Leipzig und dem Förderkreis der Oper

Mit Kindern und Jugendlichen aus Leipzig und den Chören der Oper Leipzig

Open Air _ Freier Eintritt!