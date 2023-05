FUSION mit Harry Yeff

Das Leipziger Ballett erarbeitet das nächste choreographische Werk von Ballettdirektor und Chefchoreograph Mario Schröder musikalisch nicht zusammen mit dem Gewandhausorchester, sondern mit dem britischen Sprachkünstler und Musiker Harry Yeff. Mario Schröder und Harry Yeff stellten heute die neuartige Symbiose aus Tanz, Klang und KI erstmals der Öffentlichkeit vor. FUSION wird als eine der ersten Choreographien Künstliche Intelligenz für alle Aspekte des Werks einsetzen. Uraufführung von FUSION ist am Pfingstsonntag, dem 28. Mai 2023, um 17 Uhr.Harry Yeff (Reeps100, former Reeps ONE) ist ein in London geborener Künstler, der sich auf Stimme und technologiebasierten Ausdruck spezialisiert hat. Yeff beschäftigt sich seit 15 Jahren mit der Visualisierung der Stimme und wird als Vorreiter im Bereich der Stimmtechnologie gefeiert. Er ist in der Lage, einen fast unmenschlichen Stimmumfang zu nutzen, und seine performativen Installationen und Stimmkontrolle haben eine weltweite Fangemeinde mit über 100 Millionen Online-Zugriffen erreicht. Auch in seiner Leipziger Arbeit an FUSION untersucht Yeff die Schnittstelle zwischen visueller und Audiokultur und verwandelt Vokalmusik in eine sichtbare Physis, die er in Form von Licht, Installation, Skulptur, Fotografie, Film und ansonsten in kuratorischen, regiebezogenen und akademischen Projekten realisiert.FUSION ist erst Harry Yeffs zweites Projekt in Deutschland. 2022 gewann er für einen Beitrag zur Wissenschaftswoche Berlin den Arts and Science Breakthrough of the year der internationalen Falling Walls Foundation. Harry Yeff ist ein Forscher auf der Suche nach neuen Klängen, der die Grenzen von Stimme in alle Richtungen auslotet. Mehr als zwei Jahre lang haben Harry Yeff und Mario Schröder dieses einzigartige Experiment von Körper und Stimme zusammen entwickelt. FUSION ist eine Geschichte über das Gleichgewicht zwischen den Archetypen Mensch, Maschine und Natur. Ähnlich wie ein Schachgroßmeister jede mögliche Methode einsetzt, um sein Spiel zu verbessern, nutzt der Komponist Harry Yeff jeden verfügbaren Ansatz, um seine Stimme über das Mögliche hinauszutreiben – und durch KI kann er seine eigenen Grenzen sogar überschreiten. Als Solist ein Teil der Aufführung und immer wieder selbst auf der Bühne, schenkt er die Impulse, die die Körper der Tänzerinnen und Tänzer des Leipziger Balletts in Bewegung versetzen. Neben durchkomponierten Sets gibt es auch reaktive Improvisationen. FUSION ist eine lebendige, atmende Fusion aus menschlicher und maschineller Zusammenarbeit und kombiniert zeitgenössische klassische Kompositionen mit Anklängen an elektronische Musik und eben der menschlichen Stimme. Es ist eine harmonische Disruption der traditionellen Performance, die eine neue Ästhetik und neue Erzählungen ausprobiert.Botschafter für Kunst, Technologie und StimmeHarry Yeff ist geschäftsführender Kurator der A.I. Visionary Initiative für die International Telecommunication Union (ITU), die zur Agentur der Vereinten Nationen für Informations- und Kommunikationstechnologien gehört. Seine Rolle als Botschafter für Kunst, Technologie und Stimme erfüllt er durch ein globales Vortragsprogramm mit bemerkenswerten Reden über Kreativität, Kunst und Innovation bei Google Exec, Davos, den Vereinten Nationen, SXSW, Art Basel Hong Kong, der Harvard University u.a. Er hat drei Künstleraufenthalte an der Harvard University absolviert, ist ein Kulturführer beim Weltwirtschaftsforum und ist in die Fußstapfen von John Cage und Rauschenberg getreten, indem er am legendären Programm Experiments in Art and Technology bei Bell Labs teilgenommen hat. Seine multidisziplinären New-Media-Spektakel und Theorien haben Artist-in-Residence-Rollen in der Factory Berlin und im Sonar Barcelona begründet. In seinem wachsenden Portfolio an innovativen Sprach- und Technologieexperimenten hat Yeff international ausgestellt, u.a. im Museum of Art and Design in New York, in der Tate Britain in London, sowie auf den Mailänder, Londoner und Tokioter Designwochen, SXSW, Miami Art Basel, Davos 2020, den Vereinten Nationen in Genf und dem Sundance Filmfestival.Harry Yeffs WebsiteHarry Yeffs Vortrag und Auftritt beim TED Countdown SummitAlle Kartenwünsche können online unter oper-leipzig.de erfüllt werden oder über den Besucherservice der Oper Leipzig Di – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa 12:00 bis 18:00 Uhr, sowohl an der Kasse im Opernhaus als auch telefonisch unter + 49 (0)341-12 61 261.