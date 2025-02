»Evita« Perón galt als »geistige Führerin« Argentiniens, eine »Heilige«, verstorben mit nur 33 Jahren. Che, ein Student, erzählt retrospektiv ihre Lebensgeschichte: wie sie im Alter von 15 Jahren über eine Liebesafä̈re mit einem Tangosänger in die Großstadt Buenos Aires gelangte, dort wichtige Persönlichkeiten kennenlernte und dadurch Juan Perón begegnete. Sie verhalf ihm zur Präsidentschaft und nutzte ihre Stimme im Kampf gegen Armut und für das argentinische Volk, bis irgendwann ihre Kräfte nachließen. Das zuerst 1976 als Album veröffentlichte und zwei Jahre später in London uraufgeführte Erfolgsmusical »Evita« von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice begeistert durch die künstlerisch-emotionale Schilderung der Biographie, des spektakulären Aufstiegs und Falls von María Eva Duarte de Perón (1919–1952).Aufführungsrechte: www.reallyuseful.com Christoph-Johannes Eichhorn (Premiere) / Michael Nündel Da-yung Cho (Premiere) / Maria Hammermann Premierenmatinée So 16.03.2025 | 11:00Kostprobe Di 25.03.2025 | 18:00Premiere in der Musikalischen Komödie| Sa 29.03.2025 | 19:00So 30.03.2025 | 15:00Mi 02.04.2025 | 19:30Fr 04.04.2025 | 19:30Sa 19.04.2025 | 19:00So 20.04.2025 | 15:00Fr 25.04.2025 | 19:30sowie an weiteren Terminen in Mai und Juni 2025Einführung jeweils 30 Min. vor Vorstellungsbeginn im Venussaal der Musikalischen Komödie