Erfolgreicher Internationaler Wettbewerb um Bayreuth-Stipendium und Richard-Wagner-Nachwuchspreis 2024

Am 12. und 13. Februar 2024 wetteiferten 17 junge Künstlerinnen und Künstler in der Oper Leipzig in den Kategorien Gesang, Instrumentalmusik und Korrepetition zu Richard Wagners Werk um drei Stipendien für die Bayreuther Festspiele 2024. Die Jury kürte drei Gewinner/innen, die beim anschließenden Preisträgerkonzert am 14. 2. dem Publikum vorgestellt wurden:



Frieder Flesch, Bariton (1. Preis)



Jasper Timm, Korrepetition (2. Preis)



Victoria Matt, Sopran (3. Preis)



Vergeben werden die Bayreuth-Stipendien vom Richard-Wagner-Verband Leipzig in Kooperation mit der Oper Leipzig. Als Partner unterstützt die Stadt Leipzig die Nachwuchsförderung finanziell. Deshalb können die drei Stipendiaten zusätzlich mit dem Richard-Wagner-Nachwuchspreis ausgezeichnet werden. In dem europaweit und jährlich ausgeschriebenen Wettbewerb werden Bewerber bis zum 35. Lebensjahr zugelassen, die an einer europäischen Hochschule, einem Konservatorium oder einer gleichwertigen Einrichtung immatrikuliert sind. Zu der Jury gehörten 2024 außer Dr. Cornelia Preissinger, Operndirektorin der Oper Leipzig, auch die Opernsängerin und Moderatorin Carolin Masur, Anna Skryleva, Generalmusikdirektorin am Theater Magdeburg und Prof. Helmut Kukuk von der Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« Leipzig. Den Vorsitz übernahm Jasmin Solfaghari (Opernregisseurin, PAMY Mediaproductions), die auch zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden des Richard-Wagner-Verbandes Leipzig, Prof. Dr. Helmut Loos, das Preisträgerkonzert moderierte. Dieses Jahr waren 80 Bewerbungen eingereicht worden. Wegen der hohen Qualität der Wettbewerbsbeiträge wurden zwei zusätzliche Bayreuth-Stipendien an Jessica Leão, Sopran, und Daniel Gwon, Bariton, vergeben.

(lifePR) (