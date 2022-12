Energie im Januar durch Mozart, Tanz und Jubiläum

Auf »Otello« im Dezember folgt »« im Januar – eine weitere große Operninszenierung im neuen Repertoire der Oper Leipzig und ihres Intendanten Tobias Wolff. Die Inszenierung des Mozartklassikers übernimmt Katharina Thoma, Jonathan Darlington wird das Gewandhausorchester dirigieren, Jonathan Michie singt die Titelpartie und Premiere ist am 21.1. 2023. In seiner zweiten Zusammenarbeit mit dem Librettisten Lorenzo Da Ponte gelang Mozart ein musikalisches Meisterwerk, das sich zwischen der leichten, komischen Welt der Opera buffa und der abgründigen Welt des sinnlich Dämonischen bewegt und in leidenschaftliche Sphären entführt.Mit Mario Schröders Choreografie »« präsentiert auch das Leipziger Ballett im Januar eine Aufführung voller Leidenschaft – genau wie das »«-Ballett des Tanzensembles der Musikalischen Komödie. Die Wiederaufnahme von "" in der Jungen Oper klingt kongenial, ist jedoch das beliebte temperamentvolle Mitmachkonzert des Kinderchores für Musikbegeisterte schon ab vier Jahren.Die MuKo rollt im neuen Jahr in mehrfacher Hinsicht den roten Teppich aus. Im gleichnamigen Talkformat ist am 27.1. im Restaurant "Lortzing" Peter Lund zu Gast, Musicalautor und Professor am Studiengang Musical/Show an der Universität der Künste Berlin. Ab dem 14. Januar 2023 ist eine außergewöhnliche Ausstellung über einen außergewöhnlichen Komponisten im Venussaal der Musikalischen Komödie zu sehen: »Ein Fall für Leipzig« wurde in Zusammenarbeit mit Studierenden der Universität Leipzig entwickelt und beleuchtet zahlreiche Aspekte aus dem Leben und Schaffen von Leo Fall, der am 2.2.23 150 Jahre alt geworden wäre. Aus diesem Grund steht auch der Operettenworkshop 2023, eine Kooperation mit dem Deutschen Musikrat, ganz im Zeichen dieses »spöttischen Rebells der Operette«. Drei junge Dirigenten bzw. Dirigentinnen erhalten die Möglichkeit, mit dem Orchester der Musikalischen Komödie Leo Falls »Straßensängerin« zu erarbeiten. Das weitgehend unbekannte Werk, inhaltlich an Bernard Shaws »Pygmalion« angelehnt, wird am 7. und 8. Januar zum Abschluss des Wettbewerbs konzertant aufgeführt.Alle Kartenwünsche können online unter oper-leipzig.de erfüllt werden oder über den Besucherservice der Oper Leipzig Di – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa 12:00 bis 18:00 Uhr, sowohl an der Kasse im Opernhaus als auch telefonisch unter + 49 (0)341-12 61 261.Die Oper Leipzig steht in der Tradition von über 325 Jahren Musiktheater in Leipzig: 1693 wurde das erste Opernhaus am Brühl als drittes bürgerliches Musiktheater Europas nach Venedig und Hamburg eröffnet. Seit 1840 spielt das weltweit renommierte Gewandhausorchester zu allen Vorstellungen der Oper und des Leipziger Balletts. Neben dem heutigen, 1960 erbauten Opernhaus am Augustusplatz gehört die Musikalische Komödie im Stadtteil Lindenau zur Oper Leipzig, eine Spezialspielstätte für Musical und Operette. Der mit ca. 680 Angestellten größte kulturelle Eigenbetrieb der Stadt umfasst fünf ihn tragende Säulen: Oper, Musikalische Komödie, Leipziger Ballett, die Vermittlungssparte 360° und das Handwerk der Theaterwerkstätten, die für sämtliche städtischen Bühnen produzieren.1787: Zwei Jahre nach »Le nozze di Figaro«, zwei Jahre vor Ausbruch der Französischen Revolution betritt Don Giovanni die Bühne und seitdem herrscht Hochdruck – emotionaler, psychischer und musikalischer... Denn 1470! Frauen – so prahlt und behauptet zumindest sein größter Fan Leporello – wurden vom größten Womanizer aller Zeiten aufs Innigste begehrt und verführt. Und: Er liebt sie alle! Don Giovannis buntes Treiben dirigiert ihn durch alle Gesellschaftsschichten, ungeachtet ob die Dame seiner Wahl bereits einem anderen angehört. Mag man auch an der Gesamtzahl seiner Eroberungen kleine Zweifel haben, so ist die Anziehung dieses Frauenhelden auf das weibliche Wesen unbestritten. In seiner zweiten Zusammenarbeit mit dem Librettisten Lorenzo Da Ponte gelang Mozart ein musikalisches Meisterwerk, das sich zwischen der leichten, komischen Welt der Opera buffa und der abgründigen Welt des sinnlich Dämonischen bewegt und Zuhörerinnen und Zuhörer gleichermaßen in leidenschaftliche Sphären entführt.Wolfgang Amadeus MozartDramma giocoso in zwei Akten | Libretto von Lorenzo Da Ponte | In italienischer Sprache mit deutschen ÜbertitelnJonathan DarlingtonKatharina ThomaÉtienne PlussIrina BartelsSusanne ReinhardtAlexander StessinAnna DiepoldMirjam WolfChor der Oper LeipzigKomparserie der Oper LeipzigGewandhausorchesterJonathan MichieSebastian PilgrimOlga JelínkováOlena TokarJosh LovellKathrin GöringChangPeter DolinšekSamantha GaulMi 25.01.23 | 19:30Fr 27.01.23 | 19:30Do 02.02.23 | 15:00Mi 08.02.23 | 19:30So 26.02.23 | 17:00So 05.03.23 | 17:00So 26.03.23 | 17:00Am 2. Februar 2023 wäre Leo Fall 150 Jahre alt geworden. Fall war nicht nur ein geborener Theatermensch, sondern auch ein erstklassiger und gewitzter Komponist. Dennoch steht er heute oft im Schatten der großen Operettenkomponisten seiner Zeit. Ein Grund dafür ist sein früher Tod im Jahr 1925, der seine spätere Wiederentdeckung als verfemter Komponist verhinderte, der er aufgrund seiner jüdischen Herkunft war. Darüber hinaus war er einer der Komponisten der sogenannten »Silbernen Operettenära«, wie die Nationalsozialisten die Zeit von 1900 bis 1940 bezeichneten – im Kontrast zur früheren »Goldenen Operettenära«. Der Begriff diente dazu, die jüdischen Komponisten und Librettisten, die diese Zeit prägten, zu verunglimpfen und aus dem Spielplan zu entfernen. Die Ausstellung »Ein Fall für Leipzig« wurde in Zusammenarbeit mit Studierenden der Universität Leipzig entwickelt und beleuchtet zahlreiche Aspekte aus Leo Falls Leben und Schaffen. Ab dem 14. Januar 2023 ist die Ausstellung im Venussaal der Musikalischen Komödie zu sehen.Auch der Operettenworkshop steht in diesem Jahr ganz im Zeichen Leo Falls. Drei junge Dirigentinnen und Dirigenten haben bei dieser Kooperation mit dem Forum Dirigieren des Deutschen Musikrates die Möglichkeit, mit dem Orchester der Musikalischen Komödie ein Stück zu erarbeiten. Die Wahl fiel auf Falls unbekannte »Straßensängerin«, die inhaltlich an Bernard Shaws »Pygmalion« angelehnt ist. Der Millionär Brown möchte, dass seine Tochter Mabel den blasierten Lebemann Georges heiratet, da dieser eine Erfindung gemacht hat, die dem Brown’schen Unternehmen von Nutzen wäre. Mabel schließt eine Wette mit dem Erfinder ab. In drei Wochen soll er aus einem beliebigen Mädel eine interessante Frau machen, dann wird sie ihn heiraten. Seine Wahl fällt auf die Straßensängerin Sonja. Wird Georges die Wette gewinnen? Eine zentrale Nummer der Operette ist der »Jazz« im dritten Akt – bei der Uraufführung stand zum ersten Mal überhaupt eine Jazzband auf der Operettenbühne. Eine weitere Möglichkeit, Leo Falls Klangwelt zu seinem Jubiläum kennenzulernen, bietet sich bei den Aufführungen seiner Operette »Dollarprinzessin« am 14. und 15. Januar 2023.Sa | 07.01.2023 19:00 | Die Straßensängerin | Abschlusskonzert Operettenworkshop | Musikalische KomödieSo | 08.01.2023 15:00 | Die Straßensängerin | Abschlusskonzert Operettenworkshop | Musikalische KomödieSa | 14.01.2023 17:00 | Ein Fall für Leipzig | Ausstellungseröffnung zum 150. Geburtstag von Leo Fall in Kooperation mit der Universität Leipzig | Venussaal | Musikalische KomödieSa | 14.01.2023 19:00 | Dollarprinzessin | Leo Fall | Musikalische KomödieSo | 15.01.2023 15:00 | Dollarprinzessin | Leo Fall | Musikalische KomödieDecember's »Otello« is followed by »Don Giovanni« in January – another major opera production in the new repertoire of Oper Leipzig and its Director Tobias Wolff. Katharina Thoma is in charge of staging this Mozart classic, Jonathan Darlington will conduct the Gewandhausorchester, Jonathan Michie sings the title role and the premiere will take place on Jan. 21, 2023. In his second collaboration with the librettist Lorenzo Da Ponte, Mozart succeeded in creating a musical masterpiece that straddles the light, comical world of opera buffa and the abysmal realm of the sensuously demonic, whisking the audience off into impassioned spheres.With Mario Schröder's choreography »Rachmaninow« the Leipzig Ballet also brings a performance full of passion to the stage in January – as well as the ballet »Carmen« by the Musikalische Komödie's dance ensemble. On the other hand “Feuer, Wasser, Sturm” (Fire, Water, Storm) at the Junge Oper is the popular, spirited join-in concert by the children's choir aimed at music enthusiasts as young as four years old.The Musikalsiche Komödie (MuKo) rolls out the red carpet in the new year in more ways than one. In the talk series “Roter Teppich” (red carpet), Peter Lund, musical author and professor at the Berlin University of the Arts, will appear as guest in the restaurant “Lortzing” on January 27. Beginning on January 14, 2023, an extraordinary exhibition about an extraordinary composer will be on display in the Venussaal of the MuKo. It was developed in collaboration with students from the University of Leipzig and sheds light on numerous aspects of the life and work of Leo Fall, who would have been 150 years old on February 2, 2023. Consequently, the Operetta Workshop 2023, a cooperation project with the German Music Council, is also dedicated to this »derisive operetta rebel«. Three young conductors will have the opportunity to work with the orchestra of the MuKo on Leo Fall's »Straßensängerin« (Street Singer). The largely unknown work, inspired by Bernard Shaw's »Pygmalion«, will be performed concertante on January 7 and 8 to conclude the competition.All ticket requests can be accommodated online at oper-leipzig.de or via the Oper Leipzig visitor service Tue – Fri 10 am to 6 pm, Sat 12 noon to 6 pm, at both the box office in the Opera House and by telephone under + 49 (0)341-12 61 261.The Leipzig Opera follows the tradition of over 325 years of musical theatre in Leipzig: in 1693, the first opera house on the Brühl was opened as the third civic music theatre in Europe after Venice and Hamburg. Since 1840, the world-renowned Gewandhaus Orchestra has played for all performances of the opera and the Leipzig ballet. In addition to today's opera house on Augustusplatz, built in 1960, Leipzig Opera includes the Musikalische Komödie, a special venue for musical and operettas. With around 680employees, it is the city's largest in-house cultural institution and comprises five mainstays: the opera, Musikalische Komödie, Leipzig Ballet, their 360° outreach and educational programme, and the craft studios which work for all of the city's theatres.