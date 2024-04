Eine seltene Kostbarkeit der Unterhaltung kommt wieder: Das unzensierte Late-Night-Format der Oper Leipzig findet das nächste Mal inklusive Degen und Quiz am 25. April 24 um 20 Uhr statt. Alles außer Oper ist die Devise; stattdessen gilt: »Quick & Dirty« – so auch der Titel dieser Präsentation verborgener Talente, die ausnahmsweise auf der Probebühne II mit Blick auf den Schwanenteich stattfinden wird. Dieses Mal zückt Intendant Tobias Wolff persönlich den Degen und hat seinen Fechtmeister Heiko Juwig zu einigen Paraden eingeladen. Weitere Überraschungen kommen aus den Theaterwerkstätten, dem Opernchor und vom Gewandhausorchester: Ungewohnte Klänge aus Peru und Kürbisflötentöne sind zu erwarten. Für die Trickshow eines Ehrengastes werden noch die Daumen gedrückt: Der Bordercollie der Familie Hoffmann muss für sein Debut an der Oper erst vollständig gesund werden.Wichtiger Hinweis: Die Anzahl der Tickets à 5 Euro ist begrenzt und umkämpft! Bitte ohne Degen oder Florett bestellen Di – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa 12:00 bis 18:00 Uhr persönlich an der Kasse im Opernhaus oder telefonisch unter + 49 (0)341-12 61 261. Oder 24/7 online http://www.oper-leipzig.de