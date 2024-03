Ein besonderes Ei im Osternest

An diesem Karfreitag, den 29.03.2024, wird auf der Hauptbühne der Musikalischen Komödie der Auftakt eines Konzertformats zelebriert, das Altbekanntes in einem anderen Licht erstrahlen lassen wird. Unter dem Motto »Operettenkomponisten mal anders!« zeigen wir einige der großen Persönlichkeiten der »leichten Muse« mal von einer anderen Seite: Werke von Jacques Offenbach, Franz Lehár, Franz von Suppè, Nico Dostal und Co. abseits der Operette.Das Orchester und Mitglieder des Solisten- und Balettensembles der Musikalischen Komödie präsentieren das breite Spektrum des kompositorischen Schaffens dieser Künstler. Eine Besonderheit wird daneben das Klaviersolo unserer Solorepetitorin Kyung Hee Kim sein, die Nico Dostals selten gespielte und anspruchsvolle Blues-Fantasie interpretieren wird. Neuzugang im Soloensemble und Preisträgerin Friederike Meinke wird mit Stücken von George Gershwin und Kurt Weill glänzen. Ganz im Sinne des Feiertags, aber mit hoffnungsvollem Blick auf das Osterfest: Ein karfreitägliches Nachdenken über Leben, Tod und Glaube mit Orchestermusik, Gesang und Tanz.Ins Leben gerufen wurde dieses Format von Tobias Engeli, Komissarischer Musikdirektor und Chefdirigent der Musikalischen Komödie: »Hinter starken Emotionen wie echte Freude, herzhaftes Lachen, glühende Liebe verbergen sich auch Trauer, Sehnsucht und Resignation. Die eine Seite bedingt die andere! Die großen Operettenkomponisten mit ihren unsterblichen Werken der leichten Muse haben sich auch mit dieser Seite des Lebens auseinandergesetzt. Starke Musik verarbeitet Resignation, Fieberwahn, Verlust, ein Pakt mit dem Teufel, Wünsche, Hoffnung, Rückkehr der Lebensenergie, die Utopie eines fernen Landes des Glücks. Gesang und Tanz bieten Auge und Ohr ein großes Spiel der Emotionen mit der Botschaft: Es lebe das Leben!«Musikalische Komödie | Fr. 29.03.2025 | 15 Uhr