Ein Jahresende der Galakonzerte

Die beiden Gala-Konzerte zum Jahreswechsel sind mittlerweile eine feste Größe im Leipziger Veranstaltungskalender. Mit dem Gewandhausorchester unter der Leitung von Intendant und Generalmusikdirektor Prof. Ulf Schirmer und dem Solistenensemble der Oper Leipzig kann das Publikum auch unter besonderen Hygienebedingungen in vollen Zügen genießen, was dieses Haus auszeichnet. In dem bunten Showprogramm treffen süffige Operettenklänge auf swingende Musicalsongs, große Oper auf leichte Muse. In dem unterhaltsamen Reigen erklingen Melodien aus »Hoffmans Erzählungen« und »Liebestrank«, der Blumenwalzer oder auch Mackebens »Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da«. Es tanzt das Leipziger Ballett und es singen Magdalena Hinterdobler, Olga Jelinkova, Sandra Janke, Alvaro Zambrano, Franz Xaver Schlecht und Randall Jakobsh. Moderiert werden die beiden Abende vor Jahreswechsel von Cusch Jung, dem erfahrenen Chefregisseur der Musikalischen Komödie, der zuletzt rasant »Sweeney Todd« in Szene setzte und bereits die Komische Oper von Carl Nielsen »Maskarade« im Opernhaus vorbereitet. 2022 kann kommen!



Gala-Konzert zum Jahreswechsel am Donnerstag 30.12.2021 | 19:00 UHR | OPERNHAUS



Silvester-Gala am Freitag 31.12.2021 | 19:00 UHR | OPERNHAUS

