Drei verlockende Kammerformate im Konzertfoyer des Opernhauses

Musikdirektor Christoph Gedschold, normalerweise am Dirigentenpult des Gewandhausorchesters anzutreffen, lädt am 26. März zu einer besonderen Matinee ein. Mit ihm am Flügel entführen Sopran Diana Tomsche und Mezzosopran Kathrin Göring in die Welt von Richard Strauss und Johannes Brahms. Ein Sonntagsglück, wenn Chordirektor Thomas Eitler de Lint zusammen mit Christoph Gedschold am Flügel Platz nimmt, um Schuberts Fantasie fMoll für Klavier zu vier Händen erklingen zu lassen...Die Universität Leipzig, die Oper Leipzig und die Hochschule für Musik und Theater haben sich zusammengetan, um ein außergewöhnliches Ereignis zu ermöglichen. Verdis Streichquartett wird am 27. März in der kritischen Edition seiner ungekürzten Fassung von 1873 im Konzertfoyer des Opernhauses erstmals aufgeführt. "Ein nie gehörtes Streichquartett" also, uraufgeführt vom Vogler Quartett , das 1985 in Berlin gegründet wurde und sich als eines der führenden Kammermusikensembles weltweit etabliert hat. Das Quartett hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten und ist regelmäßig auf internationalen Festivals und Konzertreisen zu hören. Die Besetzung besteht aus Tim Vogler (Violine), Frank Reinecke (Violine), Stefan Fehlandt (Viola) und Stephan Forck (Cello). Prof. Dr. Axel Körner vom Historischen Seminar der Universität Leipzig forscht an der Schnittstelle von Geschichts- und Musikwissenschaft und ist der Initiator der Konzert-Kooperation der drei Leipziger Institutionen. Das Konzert steht im Zusammenhang mit einer wissenschaftlichen Veranstaltung zu Giuseppe Verdi, die er im Rahmen seines Forschungsprojekts zur Oper in der Habsburgermonarchie organisiert hat.Er probt die Titelpartie in »Peter Grimes« und singt den Herodes in »Salome«. Der US-amerikanische Tenor Brenden Gunnell, neu im Ensemble der Oper Leipzig, ist bereits auf den großen Bühnen zwischen Oslo und Neapel aufgetreten, und wird von seinem Publikum geliebt. Für seinen exklusiven Liederabend im Anschluss an die Spielzeitpräsentation für Abonnentinnen und Abonnenten am 31. März gibt es kaum noch Tickets, doch einen Versuch ist es wert. Denn mit Strauss' »Befreit«, Rachmaninows »Frühlingsfluten« oder Brittens »Michelangelo Sonnets« öffnet Brenden Gunnell den Liederhimmel seiner Stimmlage. Am Klavier begleitet ihn Hendrik Axel Heilmann, durch den Abend führt Operndirektorin Dr. Cornelia Preissinger.