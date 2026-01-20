Drei Premieren im Februar: Choreographien des legendären Uwe Scholz, die Kultoperette »Im weißen Rössl« und die Kinderoper »Holle!«
Am 22. Februar feiert die neue Produktion »Mozart / Rachmaninow« Premiere. Das Leipziger Ballett bringt in dieser besonderen Doppelchoreografie Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Sergej Rachmaninow auf die Bühne – in den unsterblichen Choreografien von Uwe Scholz. Das Gewandhausorchester spielt dazu unter der Leitung von Yura Yang.
Am 28. Februar folgt in der Musikalischen Komödie die Premiere von »Im weißen Rössl« – der Kult-Operette zwischen Postkartenidylle und Gesellschaftssatire. Bekannt durch zahlreiche Verfilmungen begeistert das Werk mit berühmten Melodien und hintersinnigem Witz. Als Josepha und Leopold brillieren Miriam Neururer und Andreas Rainer. Eine Premierenmatinee mit dem Produktionsteam findet bereits am 22. Februar statt.
Ebenfalls am letzten Tag des Februars hebt sich am Nachmittag der Vorhang für die Kinderoper »Holle!« – eine moderne, musikalisch farbenreiche Adaption des bekannten Märchens, in der das Thema Klimawandel eine zentrale Rolle spielt. Die Oper Leipzig ist erst das dritte Haus weltweit, das diese Produktion zeigt. In der Titelpartie: Kathrin Göring.
Wiederaufnahme mit Debüt
Wieder auf dem Spielplan ab 28. Februar: »La Traviata« – der Klassiker in neuer Besetzung: Verdis große Liebesgeschichte an der Oper Leipzig neu mit Athanasia Zöhrer in ihrem Rollendebüt als Violetta.
Bereits am 4. Februar kehrt der Familienklassiker »Karneval der Tiere« mit dem Leipziger Ballett ins Konzertfoyer zurück. Auch »Hexe Hillary geht in die Oper« und »Gesucht: Peter und der Wolf« stehen auf dem Programm – ein buntes Angebot für die ganze Familie in der Karnevalszeit.
Erste Eindrücke von der Uraufführung
Auf dem Weg zur Uraufführung von »Coming Up for Air« präsentiert die Oper Leipzig am 22. Februar in der Sonntagsmatinee erste künstlerische Impressionen aus der mit Spannung erwarteten Komposition und Inszenierung der facettenreichen Buchvorlage. Der Leipziger Komponist Bernd Franke hat dieses Werk eigens für die Oper Leipzig geschrieben. Er gibt zusammen mit mit Dirigent und Solist*innen sowie dem Regieteam um Floretine Klepper dem Publikum Einblicke in dieses außergewöhnliche Projekt, und erste Musikbeispiele erklingen. Die Premiere findet am 14. März statt.
Premiere Leipziger Ballett
So. 22.02.2026 | 17:00 | Opernhaus
MOZART/ RACHMANINOW
Zwei Ballette von Uwe Scholz | Musik von Wolfgang Amadeus Mozart und Sergej Rachmaninow
Mit »Mozart / Rachmaninow« ehrt das Leipziger Ballett Uwe Scholz, dessen choreographisches Werk die Stadt wie ein stiller Widerhall prägt. Seine Kunst ist geformte Musik, eine Sprache aus Licht, Raum und Bewegung, die das Vergängliche festhält und zugleich dem Ewigen nachspürt. Nach den »Scholz-Symphonien«, die in der Spielzeit 2024 / 25 an das Schaffen des Choreographen erinnerten, ist dieser Abend eine weitere Hommage. Die Kunst von Uwe Scholz lebt weiter – von Körper zu Körper, von Tänzerin zu Tänzer, in einem ständigen Wechselspiel von Erinnerung und Gegenwart. Dieser Abend ist kein Rückblick, sondern eine Feier des Lebendigen, das mit all seiner Schönheit und Klarheit durch die Zeiten klingt.
In »Jeunehomme« findet Mozarts Klavierkonzert in der Bewegung eine Gegenspielerin für die in den Werken des großen Komponisten typischen Nuancen von Freude und Melancholie. Jede Bewegung wird zum Nachklang einer inneren Welt. Mit Rachmaninows 3. Klavierkonzert entfaltet sich ein choreographisches Meisterwerk, das Klang in Raum gießt und in seiner emotionalen Wucht tief berührt.
Musikalische Leitung Yura Yang
Choreographie, Bühne, Kostüme Uwe Scholz
Pianist Paulo Almeida
Pianist Sebastian Fuß
Besetzung (premiere)
Solo 1. Satz Kammertänzer Flavio Salamanka
Solo Kammertänzer Flavio Salamanka
Solopaar Evandro Bossle / Soojeong Choi
Pas de Deux 2. Satz Soojeong Choi / Timoteo Mock
as de Deux 1. & 3. Satz Yun Kyeong Lee / Juliano Toscano
Pas de Deux 3. Satz Evelina Andersson / Andrea Carino
2. Solo 1. Satz Andrea Carino
Cadenza Tiziano Botteri
Solo 3. Satz Ana Carbonero Romero
4 Damen 3. Satz Monica Barbotte / Ana Carbonero Romero / Camilla Chiesi / Maria Vittoria Scamarda
Leipziger Ballett
Gewandhausorchester
Onboarding vor der Premiere Di. 10.02.2026 | 18:00 | Uwe Scholz Saal Opernhaus
Premiere So. 22.02.2026 | 17:00 | Opernhaus
Weitere Aufführungstermine dieser Saison
So. 01.03.2026 | 17:00 | Opernhaus
Sa. 07.03.2026 | 19:00 | Opernhaus
So. 15.03.2026 | 17:00 | Opernhaus
Sa. 21.03.2026 | 19:00 | Opernhaus
Einführung jeweils 30 Min. vor Vorstellungsbeginn im Konzertfoyer des Opernhauses
Premiere Musikalische Komödie
Sa. 28.02.2026 | 19:00
IM WEISSEN RÖSSL
Singspiel in drei Akten frei nach dem Lustspiel von Blumenthal und Kadelburg von Hans Müller und Erik Charell | Gesangstexte von Robert Gilbert | Musik von Ralph Benatzky | Musikalische Einlagen von Robert Gilbert, Bruno Granichstaedten und Robert Stolz
Endlich Urlaub: in ein schönes Hotel einchecken und die Seele baumeln lassen – am besten mit Blick aufs Wasser. Doch nein: Im Hotel »Zum weißen Rössl« am Wolfgangsee geht’s drunter und drüber. Erholung ade! Denn das Hotel ist vollkommen überlaufen, Arbeit wird ständig mit Privatleben vermischt, und sowohl das Personal als auch die Gäste sind wild verliebt, was durch Verwechslungsspiele und Geheimhaltungen immer wieder in Chaos endet. Nach Entlassungen und Tränen lassen sich dann aber doch noch ein paar Dinge klären – geschäftlich und privat. Der nächste Urlaub kommt bestimmt!
Die Kult-Operette mit Musik von Ralph Benatzky aus dem Jahr 1930 begeistert bis heute durch Lieder wie »Im weißen Rössl am Wolfgangsee« oder »Es muss was Wunderbares sein« (von dir geliebt zu werden!). Neben Liedern von Benatzky fügten Dramaturg Hans Müller und Regisseur Erik Charell noch jazzige Modetänze und weitere Lieder ein, wie Robert Stolz’ »Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist?«. Dem Charme und Witz des Stückes konnte zum Glück auch das Verbot im Nationalsozialismus nichts anhaben: Vor allem die Verfilmung von 1960 mit Waltraut Haas und Peter Alexander verhalf dem »Rössl« zu neuem Leben.
Musikalische Leitung Tobias Engeli
Inszenierung Klaus Christian Schreiber
Choreographie Mirko Mahr
Bühne Momme Röhrbein
Kostüme Wicke Naujoks
Dramaturgie Inken Meents
Choreinstudierung Mathias Drechsler
Besetzung
Josepha Vogelhuber Mirjam Neururer
Leopold Brandmeyer Andreas Rainer
Ottilie Nora Lentner
Dr. Siedler Jeffery Krueger
Klärchen Da-yung Cho
Sigismund Sülzheimer Johann Zumbült
Wilhelm Giesecke Milko Milev
Prof. Dr. Hinzelmann Klaus Christian Schreiber
Kathi Sabine Töpfer
König Charles Clayton Nemrow
Piccolo Moritz Carl Winklmayr
Oberförster Hernán Atilio Vuga
Chor der Musikalischen Komödie
Extrachor
Ballett der Musikalischen Komödie
Komparserie der Oper Leipzig
Orchester der Musikalischen Komödie
Matinee vor der Premiere So. 22.02.2026 | 11:00 | Venussaal der Musikalischen Komödie
Premiere Sa. 28.02.2026 | 19:00 | Musikalische Komödie
Weitere Aufführungstermine dieser Saison
So. 01.03.2026 | 15:00 | Musikalische Komödie
Fr. 06.03.2026 | 19:30 | Musikalische Komödie
Sa. 14.03.2026 | 19:00 | Musikalische Komödie
So. 15.03.2026 | 15:00 | Musikalische Komödie
Do. 02.04.2026 | 19:30 | Musikalische Komödie
Sa. 04.04.2026 | 19:00 | Musikalische Komödie
So. 05.04.2026 | 15:00 | Musikalische Komödie
Do. 14.04.2026 | 15:00 | Musikalische Komödie
Do. 15.04.2026 | 19:30 | Musikalische Komödie
Fr. 05.06.2026 | 19:30 | Musikalische Komödie
Sa. 06.06.2026 | 19:00 | Musikalische Komödie
Sa. 04.07.2026 | 19:00 | Musikalische Komödie
So. 05.07.2026 | 15:00 | Musikalische Komödie
Einführung jeweils 30 Min. vor Vorstellungsbeginn im Konzertfoyer des Opernhauses
Premiere Junge Oper Leipzig
Sa. 28.02.2026 | 15:00 | Garderobenhalle Opernhaus
HOLLE!
Eine Oper von Sebastian Schwab zum Klimawandel nach Motiven des Grimm'schen Märchens »Frau Holle« | Libretto von Kai Weßler & Suse Pfister
ab 6 Jahren
Frau Holle, die Meisterin des Wetters, hat die Nase voll: Ständig beschweren sich die Menschen! Mal regnet es zu viel, mal zu wenig, der eine will Sonne, die andere Schnee – es allen recht zu machen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also beschließt die Wetterfrau kurzerhand, Urlaub zu machen. Doch ihre Vertreter, Pech-Andy und Gold-Andy, stolpern kopfüber ins Chaos. Ein turbulenter Ritt durch alle Wetterlagen beginnt und wirbelt nicht nur die Jahreszeiten, sondern auch die Köpfe des Publikums ordentlich durcheinander!
Das hinreißende Musiktheaterstück wurde mit Schuklassen gemeinsam entwickelt. Es ist eine erfrischende und nachdenkliche Oper über die großen Fragen unserer Zeit: Wie gehen wir mit dem Klimawandel um? Und was bedeutet Verantwortung? Begleitet von klarinettengewordenen Stürmen und pianistischen Sonnenstrahlen zieht »Holle!« Groß und Klein hin-ein in ein modernes Märchen. Diese Kinderoper sorgt für zauberhafte Unterhaltung – ganz nah und unvergesslich! Die Oper Leipzig ist trotzdem erst das dritte Haus weltweit, das diese Produktion zeigt.
Inszenierung Naïma Märker
Bühne und Kostüme Hyeonsu Jung
Dramaturgie Marie Poll
Besetzung
Frau Holle Kathrin Göring
Pech-Andy (Klarinette) Lovis Weller
Gold-Andy (Klavier) Johann Jakob Rahmstorf
Premiere Sa. 28.02.2026 | 15:00 | Garderobenhalle Opernhaus
Weitere Aufführungstermine im Spielplan:
