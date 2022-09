Die ersten Premieren des neuen Teams

Albert Lortzings Zauberoper »Undine« etabliert den Komponisten wieder in Leipzig

»Die Dollarprinzessin« von Leo Fall ist ein erstes Geschenk zu dessen 150. Geburtstag 2023

Das Leipziger Ballett präsentiert sich mit neuen Formaten

360° Vermittlung bietet erstmals Vorstellungen mit Audiodeskription

Die Oper Leipzig ist im spannenden Countdown auf die ersten Premieren des neuen Intendanten Tobias Wolff und seines Teams. Den Auftakt macht die Spezialspielstätte für Operette und Musical, die Musikalische Komödie, am 15. Oktober mit der oft verfilmten und charmanten Story einer reichen Erbin, die Geld allein nicht glücklich macht. »Die Dollarprinzessin« von Leo Fall ist ein frühes Geburtstagsgeschenk an den Komponisten, der zusammen mit Franz Lehár die »silberne Ära« der Operette prägte und im nächsten Jahr 150 Jahre alt geworden wäre. Am 29. Oktober folgt im Opernhaus die Premiere »Undine«, die Geschichte einer Liebe auf Leben und Tod, zwischen Natur und Zivilisation. Damit gibt Tilmann Köhler sein Regiedebut an der Oper Leipzig und inszeniert auch zum ersten Mal ein Werk von Albert Lortzing, der lange das Theaterleben der Musikstadt Leipzig mitprägte. Lortzings Werke werden ab dieser Spielzeit wieder eine größere Rolle im Repertoire der Oper spielen.360° ist der neue Titel für die Opernsäule der Vermittlung inklusive Theaterpädagogik und Junge Oper, mit vielfältigen Angeboten für alle Generationen. Im Oktober gibt es zum ersten Mal in der Geschichte der Oper Leipzig Live-Audiodeskiption für blinde und sehbehinderte Menschen, mit vorheriger Führung zum Tasten und Fühlen von Kostümen, Bühnenbildelementen und Requisiten in »Tosca« am 16.10. Neu sind auch die Matinéen und Kostproben zu jeder Premiere und die Einführungen zu jeder Vorstellung einer Neuproduktion von Opernhaus und Musikalischer Komödie. Das Leipziger Ballett präsentiert sich im Oktober mit zwei besonders charmanten neuen Formaten: Am 23.10. nach der Wiederaufnahme von »Schwanensee«, gibt es das erste »Nachgespräch« – zum direkten Dialog mit Beteiligten, zum gegenseitigen Austausch über das Erlebte und gemeinsamen Ausklingen des Abends. Und drei Mal in dieser Spielzeit laden die Tänzerinnen und Tänzer der Oper Leipzig zu »Spitze!« mit Backstage-Geflüster: Am Nachmittag des 22.10. werden erstmals Geheimnisse des Spitzenschuhs verraten. Die erste Premiere des Balletts, »Marin/Schröder«, folgt am 13. November.Die Oper Leipzig steht in der Tradition von über 325 Jahren Musiktheater in Leipzig: 1693 wurde das erste Opernhaus am Brühl als drittes bürgerliches Musiktheater Europas nach Venedig und Hamburg eröffnet. Seit 1840 spielt das weltweit renommierte Gewandhausorchester zu allen Vorstellungen der Oper und des Leipziger Balletts. Neben dem heutigen, 1960 erbauten Opernhaus am Augustusplatz gehört die Musikalische Komödie im Stadtteil Lindenau zur Oper Leipzig, eine Spezialspielstätte für Musical und Operette. Der mit ca. 700 Angestellten größte kulturelle Eigenbetrieb der Stadt umfasst fünf ihn tragende Säulen: Oper, Musikalische Komödie, Leipziger Ballett, die Vermittlungssparte 360° und das Handwerk der Theaterwerkstätten, die für sämtliche städtischen Bühnen produzieren.Ab der Spielzeit 2022/23 ist Tobias Wolff Intendant und Erster Betriebsleiter der Oper Leipzig. Der studierte Musiker und Kulturmanager wurde bekannt als Geschäftsführender Intendant der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen, einem der weltweit ältesten Festivals für Barockmusik, und als Mitbegründer und Sprecher des Forum Musik Festivals, einem Zusammenschluss von über 100 Festspielorganisationen deutschlandweit. Zu seinem Leipziger Team gehören Dr. Cornelia Preissinger als neue Operndirektorin und stellvertretende Intendantin sowie die Chefdramaturgin Marlene Hahn und Musikdirektor Christoph Gedschold. Tobias Wolff freut sich außerdem über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Ballettdirektor und Chefchoreographen Mario Schröder und mit Torsten Rose als Direktor der Musikalischen Komödie.Romantische Zauberoper in vier Aufzügen von Albert LortzingLibretto vom Komponisten, nach der Erzählung »Undine« von Friedrich de la Motte FouquéUndinen, weibliche Wasserwesen, können nur durch die Vermählung mit einem irdischen Mann eine unsterbliche Seele erlangen. Doch welcher Preis ist dafür zu zahlen? Was macht eine Seele aus? Die Geschichte einer Liebe auf Leben und Tod beginnt in einer abgeschiedenen Fischerhütte eines alten Ehepaares und deren Ziehtochter Undine. Als Ritter Hugo Zuflucht vor einem Unwetter in dieser Hütte findet, verlieben er und Undine sich ineinander und heiraten. Noch bevor es gemeinsam zurück in die Stadt gehen soll, flüstert Undine ihrem frisch Angetrauten warnend zu: »O halte fest an deinem Glauben und bleibe deinem Schwure treu, dass ich dein Glück, dein alles sei!«, denn wenn Undines Liebe verraten wird, so heißt es in den alten Märchen, muss sie den treulosen Mann töten und ins Wasser zurückkehren, aus dem sie einst gekommen ist. Vor fast 180 Jahren musste Albert Lortzing das Stadttheater Leipzig aus tragischen Gründen verlassen, doch seine Musik ist untrennbar mit Leipzig verbunden und kehrt stets voller Poesie und Kraft zurück! Albert Lortzing selbst kommentierte seine »Undine«: »Diese Oper muss gefallen. Ich versichere dir, dass Musikstücke vorkommen, deren Effekte ich nicht geahnt hätte.«Operette in drei Akten von Leo FallLibretto von Alfred Maria Willner und Fritz Grünbaum»Reicher Sack ohne Manieren« – so ließe sich der amerikanische Millionär Couder wohl am besten beschreiben. Dass ihm und seiner hübschen Tochter Alice der Reichtum längst zu Kopf gestiegen ist, zeigt sich unter anderem darin, dass als Hauspersonal ausschließlich verarmte europäische Adelige engagiert werden. Einer davon – Fredy Wehrburg – will allerdings hoch hinaus und nicht weniger als Hand und Herz der Millionärstochter. Europäischer Aristokratenstolz und amerikanisches Selbstbewusstsein prallen aufeinander. Was eine russische Gräfin damit zu tun hat und welches charmante Mitglied des Couder-Clans dem adeligen Reitlehrer den Kopf verdreht, erfahren Sie in der Premiere der »Dollarprinzessin«. 1873 geboren, hätte Leo Fall 2023 einen runden Geburtstag gefeiert. Mit dem vierfach verfilmten Klassiker würdigt die Musikalische Komödie bereits ab Oktober 22 den österreichischen Komponisten, der zusammen mit Franz Lehár die »silberne Ära« der Operette prägte.Nachgespräch und Spitze!Die Ballettabende im Opernhaus klingen zukünftig aus mit Nachgesprächen. Das bietet die wunderbare Moglichkeit, sich im direkten Dialog mit Beteiligten der Produktion über das Gesehene und Erlebte auszutauschen, seiner Begeisterung Ausdruck zu verleihen, Fragen zu stellen oder auch kritisch miteinander zu diskutieren. Bei Backstage-Geflüster mit dem Leipziger Ballett an drei Samstagen der Spielzeit blickt das neue Angebot mit dem Titel »Spitze!« hinter den roten Vorhang zu Ballettdirektor Mario Schröder, seinem Team und den Tänzerinnen und Tänzern. Warum benötigt eine Ballettänzerin Leim, Feuerzeug und Handwerksgeschick? Auf welchen besonderen Brettern tanzt das Ballett? Wie wird eine Choreographie gemerkt und dokumentiert, um sie dann viele Jahre später wieder entstauben und tanzen zu können? »Spitze!« verrät die Geheimnisse.Neu: Oper mit AudiodeskriptionZum ersten Mal in der Geschichte der Oper Leipzig gibt es große Oper und Musical mit Live-Audiodeskription für Blinde und Sehbehinderte. Über ein Headset erhalten die Besucherinnen und Besucher präzise Beschreibungen zum Handlungsgeschehen auf der Bühne. Die Sprecherin der Audiodeskription, Anke Nicolai meint hierzu: »Die Kunst besteht darin, in den kurzen Lücken, in denen gerade kein:e Sänger:in singt, die Geschehnisse wiederzugeben, die Lücken präzise und mit dem Wesentlichen zu füllen, damit die Inszenierung zu neuem, farbenreichem Leben erwacht.« Die Spezialistini, bereits mehrfach mit dem Deutschen Hörfilmpreis ausgezeichnet, macht mit ihren Live-Beschreibungen »die Inszenierung im Ohr sichtbar«. Vor dem gemeinsamen Erlebnis »Tosca« oder »Anatevka« können in einer inklusiven Führung zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn Kostüme und Bühnenelemente befühlt und besprochen werden. Anmeldungen, auch mit entsprechenden Ermäßigungen und Begleittickets für Schwerhinderte, nimmt der Besucherservice der Oper Leipzig Mo – Sa von 10 bis 19 Uhr unter + 49 (0)341-12 61 261 gern entgegen.