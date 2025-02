Die Reise nach Reims

Wer kennt es nicht: In Hotels beobachtet man immer fasziniert die Mitmenschen aus aller Welt und ihre Gewohnheiten! Und wenn sich diese bunt zusammengewürfelte Gesellschaft auch noch in heller Aufregung befindet, weil alle zur Krönung nach Paris wollen, aber vom Transportwesen daran gehindert werden? Und wenn das Hotel zur Goldenen Lilie eine vortreffliche Besitzerin hat wie Madama Cortese, die ihren so verschiedenen Gästen den Aufenthalt unvergesslich machen will, dann ist virtuose, koloraturbefeuerte Unterhaltung garantiert. Liebesränke, flinkes Personal, Ohnmachten wegen einer verschwundenen Hutschachtel, Flirts und Missverständnisse münden in ein Bankett mit internationalen Trinksprüchen: Es lebe der Monarch und es lebe die Völker-Verständigung!Regisseurin Daisy Evans, auch Autorin für Oper, Film und Theater sowie Preisträgerin des Sky Arts Future Fund und Gründerin der »Silent Opera«, arbeitet in Leipzig mit der Bühnenbildnerin Martina Segna zusammen. Ihre Reimser Reisegesellschaft bewegt sich inmitten nostalgischer Spielzeug-Ikonen musikalisch um die ganze Welt. Zu erleben ist die virtuos komische Seite des Komponisten Rossini, geschätzt aus »Der Barbier von Sevilla« und »La Cenerentola«. Franziska Krötenheerdt (Premiere) / Samantha Gaul Jonathan Michie (Premiere) / Franz Xaver Schlecht Premierenmatinée So 02.03.2025 | 11:00Kostprobe Di 11.03.2025 | 18:30Premiere im Opernhaus | Sa. 15.03.2025 | 19:00Fr 21.03.2025 | 19:30So 23.03.2025 | 17:00Fr 28.03.2025 | 19:30So 06.04.2025 | 17:00Mi 16.04.2025 | 19:30Sa 19.04.2025 | 19:00Einführung jeweils 30 Min. vor Vorstellungsbeginn im Konzertfoyer des Opernhauses