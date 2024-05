Designpreise für die Oper Leipzig

Website und Magazin der Oper Leipzig gewannen in der aktuellen Spielzeit fünf renommierte Auszeichnungen der Werbebranche. Das Marketing der Oper Leipzig unter der Leitung von Uwe Möller arbeitet zusammen mit dem Studio für Gestaltung formdusche und der Digital Agentur MIR MEDIA. Zum Amtsantritt des jetzigen Intendanten Tobias Wolff vor zwei Jahren entwickelten und realisierten die beiden Agenturen gemeinsam mit Uwe Möller und der neuen Chefdramaturgin Marlene Hahn einen Relaunch der Publikationen und Werbemittel. Bewusst wurde aus Gründen der Nachhaltigkeit auf ein neues Corporate Design mit tiefgreifenden Änderungen verzichtet, sondern das bestehende konsequent in allem Medienarten weiterentwickelt.Besondere Aufmerksamkeit erhielt »Dreiklang«, das spartenübergreifende Kundenmagazin der Oper Leipzig, und die zweisprachige Website oper-leipzig.de. Der – so Uwe Möller – »sanfte, aber präzise« Neuauftritt wurde von verschiedenen internationalen Expertenjurys geehrt:- Die Website der Oper Leipzig gewann 2023 einen der renommierten Red Dot Design Preise im Bereich Brands & Communication.- Das Dreiklang-Magazin der Oper Leipzig erhielt im ICMA 2024 Wettbewerb einen GOLD Award in der Kategorie Kunden-Magazine (Customer Magazines B2C Print). Und es wurde mit einem weiteren GOLD Award in der Kategorie Titelseite (Front Page) für das Cover der 10. Ausgabe vom April 2023 ausgezeichnet. Das Cover (unten) zeigt ein surrealistisches Frauenporträt, das von einer Künstlichen Intelligenz generiert wurde. Der ICMA – International Creative Media Award – hat nur zufällig dieselbe Abkürzung wie die International Classic Music Awards und ist ein weltweiter Wettbewerb für Unternehmenspublikationen, der den Austausch kreativer Ideen auf internationaler Ebene fördert. www.oper-leipzig.de wurde 2024 auch mit dem iF Design Award ausgezeichnet für eine »moderne, inhaltsgetriebene und konsequent nutzerzentrierte Website, die den Besuchern spannende Geschichten bietet, komfortabel zu bedienen ist und eine hohe Performance aufweist«.- Zusätzlich errang die Website der Oper Leipzig 2024 einen Annual Multimedia Award in Silber in der entsprechenden Kategorie Website & Microsite. Der Preis wird für »sehr gute, überdurchschnittliche Beispiele für den State of the Art« der Markenkommunikation im digitalen Werbejahr vergeben.