Der Wein zu WAGNER 22

Einen perfekten Begleiter zu den weltberühmten Werken von Richard Wagner haben die Winzer vom Erlebnisweingut Schloss Wackerbarth für die Oper Leipzig komponiert: Die limitierte »Edition Wagner« mit einem großen goldenen W auf dem Etikett wird anlässlich der Festtage WAGNER 22 im Opernhaus verkauft und ausgeschenkt. Mit feinen Aromen von Weißer Johannisbeere und frischer Grapefruit passt die Cuvée aus sächsischem Riesling-, Scheurebe- und Burgunder-Trauben ideal zu den sommerlichen Festtagen, die am 20. Juni 2022 mit dem Frühwerk »Die Feen« beginnen.Jürgen Aumüller, der Kellermeister von Schloss Wackerbarth, erklärt: »Musik und Wein ist eine besondere Verbindung, die man mit allen Sinnen erleben und genießen kann. Dabei sind Komponisten und Kellermeister im Geiste eng verbunden: Die einen komponieren aus Noten feinsten Genuss für die Ohren, die anderen aus Trauben erlesenen Genuss für Nase und Gaumen.« Schloss Wackerbarth liegt im Herzen der Sächsischen Weinstraße, einer der kleinsten aber auch schönsten Weinregionen Deutschlands mit einer jahrhundertelangen Verbindung von Kunst, Kultur und Genuss, die auch den Sachsen Richard Wagner geprägt haben muss. Wein war für ihn Inspiration und seine Weinlieferanten sind in diesem sinnlichen Sinn an manchem Werk beteiligt. Bei »Parsifal« kennen die Historiker sogar die konkrete Bestellung!Die neue »Edition Wagner« gehört daher ab sofort zum Gesamtkunstwerk WAGNER 22, ganz im Sinne des Komponisten. Sie kostet pro Flasche € 13,90 und wird ab Juni an der Opernkasse angeboten, so lange der Vorrat reicht. Bestellungen können ebenso online über Schloss Wackerbarth aufgegeben werden. Auch das Operncafé und die Foyers in der Oper Leipzig schenken den Wagner-Wein von Schloss Wackerbarth aus, sowie das Radisson Blu Hotel Leipzig und – mit Blick auf das Opernhaus und über die City von Leipzig – die Wagner Lounge im Felix Restaurant.Schloss Wackerbarth ist Europas erstes Erlebnisweingut und führt gleichzeitig die Tradition einer der ältesten Sektkellereien Europas fort. Das Erlebnisweingut steht für ein einzigartiges Ensemble aus barocker Schloss- und Gartenanlage, malerischer Weinkulturlandschaft sowie moderner Wein- und Sektmanufaktur. Dabei folgt das Unternehmen der mehr als 850-jährigen sächsischen Weinbautradition und der 180-jährigen Tradition der Sektkellerei Bussard zur Sektbereitung nach klassischer Flaschengärung.2010 wurde das Weingut vom Deutschen Weininstitut (DWI) als „Höhepunkt der Weinkultur“ gewürdigt, 2012 erhielt der Blick auf das einzigartige Ensemble die Auszeichnung „Schönste Weinsicht Sachsens“. Beim „Deutschen Sekt Award 2018“ wurde Schloss Wackerbarth als „Bester Sekterzeuger Deutschlands“ ausgezeichnet. 2022 wählte das renommierte Wein- und Genussmagazin VINUM Schloss Wackerbarth unter die „Unique Wineries of the World“, die einzigartigsten Weingüter der Welt.Zum Abschluss der Saison und zum Abschied von Generalmusikdirektor und Intendant Prof. Ulf Schirmer wird die Oper Leipzig im Sommer 2022 alle 13 vollendeten Musikdramen aus dem Werk Richard Wagners präsentieren: WAGNER 22 findet vom 20. Juni bis zum 14. Juli 2022 als zentrales Klassikfestival der Musikstadt Leipzig statt und führt die Wagneropern in chronologischer Reihenfolge auf – nur die vier Teile des »Ring«-Zyklus folgen direkt aufeinander. Neben den bekannten Bühnenwerken von »Der fliegende Holländer« bis »Parsifal« stehen auch Richard Wagners Frühwerke auf dem Programm: »Die Feen«, »Das Liebesverbot« und »Rienzi«. Es spielt das Gewandhausorchester unter der Leitung von Ulf Schirmer und weiteren Dirigenten. Das festliche und Spielplan sprengende Ausnahmeereignis WAGNER 22 ist ein besonderer Dank von Ulf Schirmer an Publikum und Stadt.