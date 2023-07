Der September wird jung und verrückt

Die erste Opernpremiere der neuen Spielzeit 23/24 findet spektakulär nicht auf der Bühne statt, wo Obermaschinerie und Inspizientenanlage modernisiert werden müssen, sondern im Zuschauersaal selbst – zwischen Eisernem Vorhang, Logen und Parkett! Ohne die gewohnten Sitzreihen wird das Publikum direkt auf der Szene von »Majesty & Madness« sitzen, wenn King George III. alias Farmer George (Franz Xaver Schlecht) und die verlassene Braut Miss Donnithorne (Marie-Luise Dreßen) ihre von Wahnsinn oder Kummer verrückten Gedanken erklingen lassen. Nur drei exklusive Vorstellungen der beiden Kammeropern von Komponist Peter Maxwell Davies können stattfinden – am 21., 23. und 24. September. Rechtzeitige Sicherung der Tickets ist daher empfehlenswert!In Leipzig gehört der Saisonstart im Musiktheater nach der diesjährigen Sommerpause vor allem den Kindern und Jugendlichen. Neben dem Ballett »Romeo und Julia« in der Musikalischen Komödie locken die Wiederaufnahmen von »Peter und der Wolf« und »Das Geheimnis der schwarzen Spinne«, das der Kinderchor der Oper Leipzig in der Schaubühne Lindenfels aufführt. Ebenso kehren die für Leipzigs Musikgeschichte wichtigen Musikerinnen »Clara und Fanny« ins Konzertfoyer zurück. Für die Jüngsten sind die Babykonzerte ein beliebter Einstieg in die klassische Musik. Und das Orchester der Musikalischen Komödie spielt wieder für das Musikfestival »Klassik für Kinder«, dieses Jahr »Figaros Hochzeit«. Für alle Generationen heißt es dann am 16.9. »Türen auf!« in der Dessauer Str. 23, wenn die Theaterwerkstätten durch Tischlerei, Schlosserei und Malsaal führen – mit Überraschungsauftritten der Ensembles von Oper und Musikalischer Komödie.Alle Kartenwünsche können online unter oper-leipzig.de erfüllt werden oder über den Besucherservice der Oper Leipzig Di – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa 12:00 bis 18:00 Uhr, sowohl an der Kasse im Opernhaus als auch telefonisch unter + 49 (0)341-12 61 261.