Das Publikum plant Spielzeit mit
Die Musikalische Komödie Leipzig beteiligt ihr Publikum an der Repertoireauswahl
Die Befragung findet vor Ort in der Musikalischen Komödie statt oder ist online zu erreichen unter www.oper-leipzig.de/publikumsbefragung. 36 Möglichkeiten stehen zur Auswahl und reichen von der »Csárdásfürstin« über »Zar und Zimmermann« oder »Addams Family« bis hin zum Ballett »Alice im Wunderland« oder dem Märchen »Das hässliche Entlein« für die Kleinsten. Die Abstimmung über die Publikumsfavoriten läuft bis zum 14.Juni.