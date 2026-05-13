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Das Publikum plant Spielzeit mit

Die Musikalische Komödie Leipzig beteiligt ihr Publikum an der Repertoireauswahl

(lifePR) (Leipzig, )
Die Theaterspielpläne der nächsten Saison sind veröffentlicht und die Spielpläne 2027/28 in Vorbereitung. Erstmalig plant die Musikalische Komödie Leipzig das Repertoire für die übernächste Saison zusammen mit ihrem Publikum und hat dazu eine Umfrage veröffentlicht. Fünf Favoriten können aus den Genres Operette, Musical, Spieloper, Ballett, Konzert und Kinderoper ausgewählt werden. Die Musikalische Komödie gehört zur Oper Leipzig und ist eine der in Europa seltenen Spezialspielstätten mit dem Unterhaltungsschwerpunkt Operette und Musical. Torsten Rose, Direktor der Musikalischen Komödie, weiß das Feedback des Publikums zu schätzen: »Wir haben ein sehr engagiertes Publikum, das sehr interessiert und meinungsstark unser Programm begleitet und wertschätzt. Ich bin sehr gespannt auf die Abstimmung. Machen Sie mit und gestalten Sie unser Programm noch gezielter nach Ihren Wünschen!«

Die Befragung findet vor Ort in der Musikalischen Komödie statt oder ist online zu erreichen unter www.oper-leipzig.de/publikumsbefragung. 36 Möglichkeiten stehen zur Auswahl und reichen von der »Csárdásfürstin« über »Zar und Zimmermann« oder »Addams Family« bis hin zum Ballett »Alice im Wunderland« oder dem Märchen »Das hässliche Entlein« für die Kleinsten. Die Abstimmung über die Publikumsfavoriten läuft bis zum 14.Juni. 

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Oper Leipzig

Die Oper Leipzig steht in der Tradition von über 330 Jahren Musiktheater in Leipzig: 1693 wurde das erste Opernhaus am Brühl als drittes bürgerliches Musiktheater Europas nach Venedig und Hamburg eröffnet. Seit 1840 spielt das weltweit renommierte Gewandhausorchester zu allen Vorstellungen der Oper und des Leipziger Balletts. Neben dem heutigen, 1960 erbauten Opernhaus am Augustusplatz gehört die Musikalische Komödie im Stadtteil Lindenau zur Oper Leipzig, eine Spezialspielstätte für Operette und Musical mit eigenen Ensembles. Der mit über 720 Beschäftigten größte kulturelle Eigenbetrieb der Stadt umfasst insgesamt fünf ihn tragende Säulen: Oper, Musikalische Komödie, Leipziger Ballett, die Sparte der Jungen Oper und Vermittlung 360° und das Handwerk der Kostüm- und Theaterwerkstätten, die für sämtliche städtischen Bühnen produzieren. oper-leipzig.de

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