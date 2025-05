ClubFusion 2025 vom 15. bis 25. Mai 2025

Licht aus, Scheinwerfer an, Bühne frei – die ClubFusion hat Geburtstag! Das gemeinsame Festival der Theaterclubs von Schauspiel Leipzig, Oper Leipzig und Theater der Jungen Welt (TDJW) feiert vom 15. bis 25. Mai 2025 sein fünfjähriges Jubiläum. In seiner fünften Ausgabe zeigt sich die ClubFusion at its best: Sie bringt Menschen unterschiedlichster Generationen und Hintergründe zusammen: 13 Theaterclubs, 31 Veranstaltungen mit rund 200 Mitwirkenden von 6 bis 92 Jahren. Sie erobern Bühnen, Foyers, Proberäume und den Stadtraum und zeigen in ihren Produktionen, was sie bewegt.Im Mittelpunkt stehen Themen und Sichtweisen der Spielenden, die unter professioneller Anleitung eigene künstlerische Formate entwickeln. Die methodische und ästhetische Vielfalt der Theaterclub-Arbeit spiegelt sich in den Präsentationen wider – mal politisch, mal poetisch, immer persönlich. Ziel der ClubFusion ist es, die Leipziger Theaterszene nachhaltig zu stärken, Teilhabe an Kunst und Kultur zu fördern und offene Räume für Begegnung zu schaffen.Eröffnet wird das Jubiläumsfestival am 15. Mai um 16 Uhr im Opernhaus. Zum Abschluss am 25. Mai steigt im TDJW ein großes Finale mit Come-together und allem, was eine unvergessliche Disco-Nacht braucht – unter anderem mit viel guter Tanzmusik, Popcorn und einer Best-of-ClubFusion-Fotoshow.Ein besonderes Highlight 2025 ist der eigens für das Festival gegründete Fusion.Club des TDJW . Für die TDJW-Produktion entwickeln die Teilnehmenden im Alter von 14 bis 65 Jahren in nur sechs Tagen eine Performance über eines der meist unterschätzten Gefühle überhaupt: Langeweile. Leiterin ist die israelische Choreografin Renana Raz. Das Projekt wird unterstützt von der Botschaft des Staates Israel. Zur Premiere kommt »Das langweiligste Stück der Welt!« am 20. Mai um 17 Uhr an der Ostseite des Richard-Wagner-Hains.Alle Premieren, das vollständige Festivalprogramm sowie weitere Informationen, auch zu Locations und Tickets, sind online abrufbar unter: www.clubfusion.de

