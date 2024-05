Chansons am Strand

Das Ensemble der Musikalischen Komödie erschließt sich im Juni eine neue Open Air-Location außerhalb der Leipziger Stadtgrenze. Zum ersten Mal finden auf der neuen Seebühne am Biedermeierstrand direkt am Ufer des Schladitzer Sees zwei Veranstaltungen der Musikalischen Komödie statt. Im Zentrum des Revueprogramms von »HEUTE NACHT ODER NIE!« am 22.06.24 steht der Schlager, dessen Begriff sich ursprünglich von Chansons der 1920er-Jahren ableitet. Zehn Solistinnen und Solisten bieten zusammen mit dem Orchester der Musikalischen Komödie unter der Leitung von Tobias Engeli neue Arrangements von bekannten Melodien dar. Tänzerisch werden sie unterstützt durch das Ballett der Musikalischen Komödie, mit Choreographien von Mirko Mahr. Tags darauf, am 23.06.24, folgt auf derselben Bühne eine Vorstellung des beliebten Musikmärchens »Peter und der Wolf« für die ganze Familie.Torsten Rose, Direktor der Musikalischen Komödie: »Die größte Seebühne Deutschlands mit direktem Blick auf den See ist ein ganz besonderer Auftrittsort. Zu der historischen Ausrichtung des Haynaer Strandvereins e.V. passt ein schwungvolles Programm aus der Welt der Chansons und Revuen perfekt.«Intendant Tobias Wolff bestätigt: »Die Oper Leipzig mit all ihren Sparten ist immer wieder auf der Suche nach neuen Spielstätten in Stadt und Umland. Eine technisch exzellent ausgestattete Open Air-Bühne wie die am Biedermeierstrand ist natürlich fantastisch!«Sa 22.06.2024 | 21:00 UhrBiedermeierstrand Hayna, Zum Biedermeierstrand, 04435 SchkeuditzTickets 25 Euro, erm. 20 EuroTobias EngeliMirko MahrOlivia Delauré / Nora Lentner / Angela Mehling / Mirjam NeururerMichael Raschle / Ivo Kovrigar / Milko MilevJeffery Krueger / Andreas Rainer / Justus SeegerOrchester und Ballett der Musikalischen KomödieSo 23.06.2024 | 11:00Biedermeierstrand Hayna, Zum Biedermeierstrand, 04435 SchkeuditzTickets 15 Euro, erm. 10 EuroTickets sind über den Vorverkauf der Oper Leipzig erhältlich.Die Kartenwünsche können online unter oper-leipzig.de erfüllt werden oder über den Besucherservice der Oper Leipzig Di – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa 12:00 bis 18:00 Uhr, sowohl an der Kasse im Opernhaus als auch telefonisch unter + 49 (0)341-12 61 261.