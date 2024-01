Champagner und Liebe im Februar

Champagner ist an allem schuld in der Operette der Operetten »« von Johann Strauss. In der Musikalischen Komödie feiert eine neue Produktion am 10. Februar 2024 Premiere. Eine Jubiläumssaison für „Die Fledermaus“, die vor 150 Jahren in Wien uraufgeführt wurde! Regie bei dem amourösen Verwirrspiel führt in Leipzig Peter Lund, ein ausgewiesener Spezialist für das unterhaltende Genre. Rosalinde wird gesungen von dem neuen Sopran des Gesangsensembles der Musikalischen Komödie, Friederike Meinke – auch Publikumsliebling Olena Tokar wird in dieser Besetzung zu erleben sein; den Frosch gibt der Satiriker und Komponist Thomas Pigor. Die Musikalische Leitung hat Tobias Engeli übernommen.Um Liebe geht es rund um den Valentinstag allüberall – bei den Opern »Tristan und Isolde«, »Tosca«, »Don Giovanni« und »Lucia di Lammermoor«, ebenso in dem Ballett zum Künstlerleben von »Peter I. Tschaikowski«. Genau am 14.2.24 ist Annahmeschluss von individuellen, die bis dahin in Vorfreude auf Lortzings »Hans Sachs« an die Musikalische Komödie geschickt werden können. Noch eine Februarpremiere voller Liebe findet in der Musikalischen Komödie statt und ist für Kinder ab 6 Jahren erdacht: »Die kleine Meerjungfrau« will in diesem Erzählkonzert der Einsamkeit entfliehen, aber bringt sich dadurch selbst in Gefahr.Drei weitere beachtenswerte Spielplantermine im Februar: »Und wenn das Herz auch bricht...« lautet der Titel eines einzigartig magisch-musikalischenam 21.2. in der Moritzbastei, einer Konzertkooperation der Oper Leipzig in der Reihe KLASSIK underground. Die Zusammenarbeit der Oper Leipzig mit dem Richard-Wagner-Verband Leipzig für Bayreuth-Stipendien und den Richard-Wagner-Preis gipfelt dieses Jahr imam 14.2. im Konzertfoyer des Opernhauses. Wichtige Dernière: Am 11.2. ist die letzte Chance, die von Presse und Publikum gefeierte Produktion »« zu sehen, mit der atemberaubenden Nicole Chevalier in der Titelpartie.Die Kartenwünsche können online unter oper-leipzig.de erfüllt werden oder über den Besucherservice der Oper Leipzig Di – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa 12:00 bis 18:00 Uhr, sowohl an der Kasse im Opernhaus als auch telefonisch unter + 49 (0)341-12 61 261.