Ballettpremiere zum Bachfest und ein Tag der offenen Tür

Der Sommer steht vor der Tür – und mit ihm ein besonderer Höhepunkt der Musikstadt Leipzig: das Bachfest. In diesem Jahr beteiligt sich die Oper Leipzig mit zwei Produktionen am Bachfest. Am 1. Juni kehrt »Amadis, der Ritter« von Johann Christian Bach auf die Bühne zurück – ein Werk voll Zauber, Mythos und barocker Kraft, meisterhaft dirigiert von Thomaskantor Andreas Reize. In der Black Box des Leipziger Balletts, die am 20. Juni Premiere feiert, setzt sich der choreographische Nachwuchs mit der Musik Bachs auseinander. Die »Black Box – Transformation« folgt dem Motto des diesjährigen Bachfests.Auf der Opernbühne findet am 14. Juni die Wiederaufnahme von »Der Rosenkavalier« statt, mit Rollendebüts von Samantha Gaul (Sophie), Gabriele Kupšytė (Octavian) und Yorck Felix Speer (Ochs). Am 8. Juni kehrt dann Albert Lortzings »Undine« zurück – mit dem thailändischen Tenor Nutthaporn Thammathi in der Partie des Ritters Hugo. Intendant Tobias Wolff freut sich auf dessen ersten Auftritt in Leipzig und eine Stimme mit »Ausdruck, Weite und feinem lyrischem Kern«. Die Aufführung ist Teil der Vorbereitungen auf das Festival »Lortzing 26« in der nächsten Spielzeit; als nächstes wird dafür eine Ausschreibung zu einer Open Stage für Chöre anlaufen. Ein besonderer Fokus gilt im Juni 25 der Jungen Oper Leipzig mit einer Premiere des Jugendtheaterclubs am 25. Juni, mit Babykonzerten, bei denen schon die Allerkleinsten Musik hautnah erleben können, und mit Lauschkonzerten, die Raum schaffen für Klang und Konzentration. Das Orchester der Musikalischen Komödie ist im Rahmen der lebendigen Kooperation zwischen Oper und HMT am 13. Juni in der Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« Leipzig zu erleben.Der 29. Juni 2025 ist an der Oper Leipzig analog zu den Schulferien der letzte Tag dieser Spielzeit und bietet gleich zwei Festlichkeiten: Im Opernhaus erklingt »Der Rosenkavalier«, und die Musikalische Komödie lädt ein zu einem fantasievollen Tag der offenen Tür. Am 30. Juni gehen Bühne, Werkstätten und Verwaltung dann in die Sommerpause. Die neue Spielzeit startet am 31. August mit der Matinée zu »Così fan tutte«, der ersten Premiere am 13. September. Der freie Vorverkauf für das Programm der Oper Leipzig 2025/26 beginnt bereits am Dienstag, dem 3. Juni 2025.Die Kartenwünsche können online unter oper-leipzig.de erfüllt werden oder über den Besucherservice der Oper Leipzig Di – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa 12:00 bis 18:00 Uhr, sowohl an der Kasse im Opernhaus als auch telefonisch unter + 49 (0)341-12 61 261.In der Zeit vom 7. Juli bis einschließlich 11. August 2025 sind Kasse und Abonnementbüro im Opernhaus ebenfalls in der Sommerpause. Der Telefonservice ist zusätzlich noch bis 11.7. erreichbar und startet bereits am 4.8. wieder. Die neue Vorteilskarte »KlassikMatch Card« ist erstmals erhältlich ab der vollständigen Wiedereröffnung am 12.8.2025, online und an den Kassen sowohl von Oper Leipzig als auch Gewandhaus zu Leipzig.