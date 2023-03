Aprilschwung mit Händeloper und Kálmanoperette

Der international gefeierte Regisseur Damiano Michieletto kehrt nach der Erfolgsproduktion »The Rake’s Progress« jetzt mit Händels »« an die Oper Leipzig zurück - Premiere am 1. April 2023. Seine Inszenierung der an Spiel- und Klangfacetten reichen Barockoper ist eine Leipziger Koproduktion mit dem Théatre des Champs-Élysées, der Opéra Orchestre national de Montpellier und dem Théatre du Capitole Toulouse. Das Bühnenbild wurde in den Theaterwerkstätten der Oper Leipzig gebaut und reiste bereits Mai letzten Jahres zur gefeierten Pariser Premiere. In Leipzig spielt das Gewandhausorchester zu der kreativ vom neuen Ensemble erarbeiteten Aufführung, und Rubén Dubrovsky hat die musikalische Leitung übernommen. Der in Buenos Aires geborene und in Wien lebende Dirigent und Multiinstrumentalist leitet das von ihm mitgegründete Bach Consort Wien und wird in der nächsten Spielzeit der neue Chefdirigent am Gärtnerplatztheater in Mü̈nchen. »Giulio Cesare« ist sein Hausdebut an der Oper Leipzig.Die Oper präsentiert am 15.4. außerdem eine Wiederaufnahme der romantischen Oper von Carl Maria von Weber »« in der Inszenierung von Christian von Götz, musikalische Leitung Lukas Beikircher. Das Leipziger Ballett geht am 5.4. voran mit der ergreifenden Choreographie von »Solitude«. An der Musikalischen Komödie holt Regisseur Ulrich Wiggers zusammen mit seinem künstlerischen Team die Operette »«,1930 uraufgeführt, in die Jetztzeit von Bohème und Theatertraum. Die Premiere wird am 22. April gefeiert. Mit einer Fontäne ohrwurmtauglicher Bonbons garantiert auch diese Komposition von Emmerich Kálmán einen beschwingten Operettenabend mit starken Frauen, verzwickten Liebesgeschichten und Pariser Flair. Zumam 29.4. gastiert die Palucca Hochschule für Tanz im Opernhaus, und open air auf dem Augustusplatz davor zeigt sich die Vielfalt des Tanzes in den Aufführungen verschiedenster Gruppen und Stile. Wenn an diesem Tag Leipzig und die ganze Welt (mit-)tanzt, so der Gedanke der Erfinder des Welttanztages, so gäbe es einen Tag keinen Krieg auf dieser Erde.Alle Kartenwünsche können online unter oper-leipzig.de erfüllt werden oder über den Besucherservice der Oper Leipzig Di – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa 12:00 bis 18:00 Uhr, sowohl an der Kasse im Opernhaus als auch telefonisch unter + 49 (0)341-12 61 261.Dass Kleopatra den Großen ihrer Zeit den Atem raubte, war schon immer ein Geschenk für das Entertainment-Business. Auch wenn Händels unverwüstlicher Kassenschlager den Titel des römischen Diktators trägt, hat die Ägypterin in diesem Juwel des Opern-Repertoires doch meist die Nase vorn. Die Titelpartie übernimmt der ukrainische Countertenor Yuriy Mynenko, dessen brilliante Stimme an der Oper Leipzig bereits das Ballett »Solitude« bereichert; die Rolle der Kleopatra wird von der vielseitigen Sopranistin Olga Jelínková gespielt und gesungen; sie ist Ensemblemitglied wie auch Kammersängerin Ulrike Schneider (Cornelia) und Kathrin Göring (Sesto), die als Witwe und Sohn des ermordeten Pompeio ebenso die tragischen Schicksalsfäden der Parzen spüren wie Cäsar selbst, dessen unausweichliche Ermordung bereits auf ihn wartet.Oper LeipzigOper in drei Akten von Georg Friedrich Händel | Libretto von Nicola Francesco Haym nach Francesco Bussani | In italienischer Sprache mit deutschen ÜbertitelnEine Koproduktion von Théatre des Champs-Élysées (Premiere 11. Mai 2022), Oper Leipzig, Opéra Orchestre national de Montpellier und Théatre du Capitole ToulouseDie Vorstellung am 11. Jun 2023 wird als Produktion der Oper Leipzig im Rahmen der Händel-Festspiele Halle gezeigt.Premiere am Sa 01.04.23 | 19:0007., 16., 19. & 21. Apr /05. Mai / 11. & 13. Jun 2023Alle Vorstellungen mit Einführung 30 Minuten vor VorstellungsbeginnDass eine charmante singende Haushaltshilfe eine Operettenvorstellung rettet, ist an sich schon ein ganz fabelhafter Bühnen-Coup. Wenn dann auch die Trottoirs des Montmartre und das Atelier von malenden, komponierenden und dichtenden Bohemiens das Tableau amouröser Verwicklungen bilden und der Maître der silbernen Operetten-Ära Emmerich Kálmán seinem 1930 uraufgeführten Werk mit einer Fontäne ohrwurmtauglicher Bonbons das raffinierte »je ne sais quoi« gibt, stehen beim »Veilchen vom Montmartre« alle Zeichen auf Grün für einen melancholischen, beschwingten Operettenabend. Regisseur Ulrich Wiggers und sein künstlerisches Team holen die weniger bekannte Operette in die Jetztzeit von Bohème und Theatertraum.Musikalische KomödieOperette in drei Akten von Emmerich Kálmán | Libretto von Julius Brammer und Alfred GrünwaldDie Premierenbesetzungen werden noch entschieden. Mattia Cambiaghi

16. Apr 2023
18. Apr 2023