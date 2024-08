Amadis, der Ritter

Ritter, Zauberinnen, Zauberer, Feen und Dämonen in einem Märchen um Liebe, Rache und Abenteuer: Mit dieser Oper für die ganze Familie von Johann Christian Bach wird es bunt und spannend im Opernhaus. Der tapfere Ritter Amadis wird für den Tod des Bruders von Arcabonne und Arcalaus verantwortlich gemacht. Diese setzen ihre Zauberkraft ein, die bei Arcalaus allerdings nicht immer so gut funktioniert, und mobilisieren die dämonische Unterwelt. Plötzlich ist nichts mehr, wie es scheint: Amadis wird von seiner Geliebten Oriane der Untreue beschuldigt und gefangen gehalten, alles scheint verloren ... Aber ist Rache immer der beste Weg? Auch die Mächte des Himmels haben da noch ein Wörtchen mitzusingen. Zwei Zauberer führen durch diese spannende Geschichte auf einer quietschbunten Bühne mit einem Geheimlabor, einem Kerker und einer magischen Insel.Johann Christian Bach war ein wesentlicher Mentor Mozarts und verband italienische, britische und deutsche Strömungen in der Musik seiner Zeit. Die Komposition läutet die Klassik ein, obwohl noch spätbarocke Elemente zu hören sind - besonders, was Koloraturen und Ausschmückungen betrifft! Erstmalig an der Oper Leipzig übernimmt der Thomaskantor Andreas Reize die Musikalische Leitung.Ritter, Zauberinnen, Zauberer, Feen und Dämonen in einem Märchen um Liebe, Rache und Abenteuer: Mit dieser Oper für die ganze Familie von Johann Christian Bach wird es bunt und spannend im Opernhaus. Der tapfere Ritter Amadis wird für den Tod des Bruders von Arcabonne und Arcalaus verantwortlich gemacht. Diese setzen ihre Zauberkraft ein, die bei Arcalaus allerdings nicht immer so gut funktioniert, und mobilisieren die dämonische Unterwelt. Plötzlich ist nichts mehr, wie es scheint: Amadis wird von seiner Geliebten Oriane der Untreue beschuldigt und gefangen gehalten, alles scheint verloren ... Aber ist Rache immer der beste Weg? Auch die Mächte des Himmels haben da noch ein Wörtchen mitzusingen. Zwei Zauberer führen durch diese spannende Geschichte auf einer quietschbunten Bühne mit einem Geheimlabor, einem Kerker und einer magischen Insel.Johann Christian Bach war ein wesentlicher Mentor Mozarts und verband italienische, britische und deutsche Strömungen in der Musik seiner Zeit. Die Komposition läutet die Klassik ein, obwohl noch spätbarocke Elemente zu hören sind - besonders, was Koloraturen und Ausschmückungen betrifft! Erstmalig an der Oper Leipzig übernimmt der Thomaskantor Andreas Reize die Musikalische Leitung.Musikalische Leitung Andreas ReizeInszenierung Antje ThomsBühne Dirk BeckerKostüme Lorena Diaz StephensVideodesign Florian BarthLicht Stefan JennerichDramaturgie Kara McKechnieChoreinstudierung Thomas Eitler-de LintAmadis Matthias StierOriane Samantha Gaul (Premiere) / Olga JelínkováArcabonne Sarah TraubelArcalaus Franz Xaver SchlechtArdan Jonathan MichieUrgande Gabrielė Kupšytė (Premiere) / Nora SteuerwaldCoryphée Franziska ZwinkPA, Ritter aus der Zukunft Paul WenningPI, Ritter aus der Zukunft Pius Maria CüppersChor der Oper LeipzigGewandhausorchesterSo 22.09.2024 | 15:00So 29.09.2024 | 15:00Do 03.10.2024 | 15:00Di 03.12.2024 | 11:00Di 17.12.2024 | 11:00So 29.12.2024 | 15:00So 01.06.2025 | 15:00Mo 02.06.2025 | 11:00So 15.06.2025 | 17:00