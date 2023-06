Zeitlos schöne Klassiker: Opel begeistert auf der 27. ADAC Oldtimerfahrt Hessen-Thüringen

Die „Goldenen 1960er und 70er“: Opel GT, Diplomat und Rekord Cabrio

Sportler trifft Sportler: Olympiasieger André Lange im Commodore B GS/E Coupé

Moderner Fahrspaß mit Verantwortung: Neues Spitzenmodell Opel Astra GSe

Opel Rekord C Cabrio, Baujahr 1967, 55 kW/75 PS

Opel GT, 1968, 66 kW/90 PS

Opel Commodore B GS/E Coupé “Rallye Monte Carlo 1973”, 1972, 132 kW/180 PS

Opel Diplomat V8, 1975, 169 kW/230 PS

Opel Diplomat E, 1977, 118 kW/160 PS

Opel Astra GSe, 2023, 165 kW/225 PS Systemleistung (Organisationsfahrzeug)

Mit einer Gesamtstrecke von mehr als 500 Kilometern für die 100 teilnehmenden Teams hat am Wochenende die diesjährigeihrem Leitspruch „On the Road again” alle Ehre gemacht. Bei strahlend schönem Wetter zeigten die Teams, was sie und ihre glänzenden Oldtimer bei 17 Gleichmäßigkeitsprüfungen zu leisten vermögen. Opel ließ bei der mittlerweile 27. Auflage der beliebten Klassik-Rallye die „Goldenen 1960er und 1970er Jahre“ wiederaufleben – mit zeitlosen Blitz-Schönheiten wie dem Opel GT, Diplomat B, Rekord C Cabrio und dem sportlichen Opel Commodore B GS/E Coupé.In Letzterem durchfuhr der vierfache Bob-Olympiasieger André Lange als prominenter Opel-Fahrer das „Dreiländereck“ Hessen, Thüringen und Niedersachsen. Er war nicht nur von seinem Commodore GS/E Coupé „Rallye Monte Carlo 1973“ – eine Hommage an Rallye-As Walter Röhrl, der vor 50 Jahren zusammen mit seinem Beifahrer Jochen Berger mit einem solchen Auto im Irmscher-Team bei der Rallye Monte Carlo debütierte – begeistert, sondern auch vom nigelnagelneuen(Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 1,2-1,1 l/100 km, CO-Emission 26-25 g/km; jeweils kombiniert).Mit der lokal emissionsfreien „Grand Sport electric“-Spitzenvariante der Astra-Reihe unterstützte Opel die Organisatoren der ADAC Oldtimerfahrt Hessen-Thüringen.„Als Sportler macht es mir natürlich besonders großen Spaß, in einem Auto wie dem Commodore GS/E Coupé, das heute noch für die Rallye-Legende Walter Röhrl steht, an einer Oldtimer-Rallye teilzunehmen – und das auch noch in meiner thüringischen Heimat. Opel hat damals gezeigt, wie man mit starken und schönen Autos die Menschen begeistert. Und mit neuen Modellen wie dem Astra GSe zeigt die Marke genau das auch heute, mit dem großen Vorteil, dass der Spitzen-Astra sogar lokal emissionsfreien und damit nachhaltigen Fahrspaß bietet“, sagte André Lange nach der Zielankunft in Heilbad Heiligenstadt.Zu einem echten „Eyecatcher“ wurde wieder der Opel GT, der in diesem Jahr auf der „Hessen-Thüringen“ sowohl in Gelb als auch in Rot auf die Strecke ging. Doch auch ein ganz besonderes Cabrio zog die Blicke am Streckenrand und an den einzelnen Stationen auf sich: Das 1967 eigens für Freiluft-Fans vom Kölner Traditionskarosseriebauer Karl Deutsch umgebaute Opel Rekord C Cabriolet war das luftigste und zugleich das älteste Modell im Opel Classic-Feld der diesjährigen Oldtimerausfahrt – eine echte Rarität.