Weltpremiere: Opel präsentiert GEN4-Prototyp für Formel E

Opel GSE 27FE feiert Weltpremiere auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet

Test- und Entwicklungsfahrerin Sophia Flörsch am Steuer des über 800 PS starken Elektro-Rennwagens

Umfangreiches Testprogramm auf der Strecke beginnt im Mai

Gemeinsam auf der Strecke: Opel Mokka GSE, Opel Corsa GSE-Prototyp, Opel Manta GSe, Opel Mokka GSE Rally und GEN4-Rennwagen

Design des finalen Formel-E-Rennwagens feiert Premiere auf Pariser Automobilsalon 2026

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Opel setzt den nächsten Meilenstein: Auf dem Circuit Paul Ricard im südfranzösischen Le Castellet feiert der neueWeltpremiere. Mit dem Prototyp des GEN4-Rennwagens und seinem markanten Design zeigt die Marke mit dem Blitz das nächste Kapitel ihres Formel-E-Engagements – zum ersten Mal auch live auf der Rennstrecke.„Mit Opel GSE haben wir eine klare Strategie: Race. Drive. Play. Und 2026 steht ganz eindeutig im Zeichen des Rennsports“, kündigt Opel-Marketingchefin Rebecca Reinermann an. „Die Formel E ist für uns viel mehr als ein weiteres Motorsport-Programm – sie ist die Speerspitze unserer GSE-Strategie. Hier zeigen wir, wie aufregend und zugleich relevant elektrische Performance für und bei Opel ist.“„Was wir heute enthüllen, ist weit mehr als ein Prototyp“, sagt Jörg Schrott, Teamchef des Opel GSE Formula E Teams. „Der Opel GSE 27FE ist ein strategischer Technologiebeschleuniger für unsere Arbeit in der Serie und speziell für unsere GSE-Performance-Modelle.“Der Opel GSE 27FE ist der Rennwagen für die GEN4-Generation der Formel-E-Weltmeisterschaft, die mit der kommenden Saison beginnt. Der Prototyp verfügt über permanenten Allradantrieb, leistet über 800 PS, erreicht eine Rekuperationsleistung von bis zu 700 kW und hebt damit elektrischen Motorsport auf ein völlig neues Niveau. Weitere strategische Elemente wie unterschiedliche Aerodynamik-Konfigurationen versprechen noch mehr Spannung bei den Rennen.Entsprechend umfangreich ist auch die Vorbereitung. „Nach vielen intensiven Stunden auf dem Prüfstand integrieren wir nun den kompletten Antriebsstrang ins Auto und werden ab Anfang Mai auf der Rennstrecke sein“, erklärt Jörg Schrott. In den kommenden Monaten werden sich Prüfstandsläufe und Testeinsätze auf der Strecke gezielt abwechseln. „Aktuell planen wir, vor dem Saisonstart rund 15 Testtage auf unterschiedlichen europäischen Rennstrecken zu absolvieren.“Die Gestaltung des GSE 27FE folgt einer klaren Idee: Wenn ein Auto so schnell ist – wie muss es aussehen, damit man diese Geschwindigkeit schon im Stand spürt? Die Antwort geben die markanten „Lightspeed“-Grafiken der Rennkarosserie. Die Beklebung mit kräftigen gelben Akzenten knüpft mit ihrem aufmerksamkeitsstarken, gelben Design an Opels Motorsport-Historie und Racing-DNA an.„Mit dem Design des Opel GSE 27FE wollen wir Geschwindigkeit und Performance sichtbar machen, noch bevor sich unser GEN4-Rennwagen auf die Strecke begibt“, sagt Opel Global Brand Design-Chef Pierre-Olivier Garcia. „‚OMG! in a blink‘ beschreibt diesen Anspruch perfekt: sofortige Wirkung, maximale Präsenz und die Energie des modernen elektrischen Rennsports. Jede Linie, jede Fläche, jedes Detail folgt einer klaren Vision – präzise Ingenieurskunst, die durch Design made in Germany sichtbar wird.“Auf der Front steht der Opel Kompass, der das Fahrzeug klar als echten Opel kennzeichnet. Gleichzeitig entwickelt der GSE 27FE die 2025 mit demeingeführte GSE-Designsprache konsequent weiter – vom rauen Rallye-Look hin zu einer neuen visuellen, auf High-Tech und High-Speed ausgelegten Welt für die Formel E.Das finale Design, mit dem der Opel GSE 27FE sein Weltmeisterschaftsdebüt bestreiten wird, zeigt das Rüsselsheimer Designteam im Oktober im Rahmen eines großen Auftritts auf dem, bei dem auch die GSE-Modelle im Mittelpunkt stehen.Den ersten Auftritt des GEN4-Prototyps auf der Rennstrecke übernimmt die Test- und Entwicklungsfahrerin Sophia Flörsch. Die 25-jährige Deutsche absolvierte in Le Castellet die ersten Kilometer in den Farben von Opel. Die Münchnerin wird von Beginn an eng in die Entwicklung eingebunden – von Simulator-Sessions bis hin zu den kommenden Testfahrten mit dem GSE 27FE und anderen Generationen der Formel E.„Nach ersten Tests im Simulator hier das erste Mal im Formel-E-GEN4-Rennwagen von Opel zu fahren, ist ein unbeschreiblicher Moment. Das brutale Drehmoment, diese völlig neue Performance – es fühlt sich an wie die Zukunft des Motorsports, und ich bin bereit, die Limits herauszufahren“, bekräftigt Sophia Flörsch.In Le Castellet zeigt Opel, wie eng die Formel E und die GSE-Modelle zusammenspielen: Neben dem Opel GSE 27FE sind auch der, der Prototyp des neuen, derund dergemeinsam auf der Strecke. So zeigt Opel auf dem Circuit Paul Ricard die gesamte Bandbreite seiner elektrischen Performance: vom Rallye-Wettbewerbsfahrzeug über eine Konzeptikone bis hin zu sportlichen Serienmodellen und dem künftigen Formel-E-Rennwagen.„Wir demonstrieren heute in Le Castellet eindrucksvoll, wie alle Elemente unserer GSE-Story zusammenkommen“, sagt Rebecca Reinermann. „Wir bauen GSE konsequent als emotional aufgeladene Performance Brand aus. Die Formel E spielt dabei eine Schlüsselrolle, weil sie Technologie, High-Tech-Innovation, Nachhaltigkeit, Fankultur und Begeisterung auf einzigartige Weise verbindet.“Opel hat seinen Einstieg in die Formel E als deutsches Werksteamund nutzt die WM mit dem Start in die GEN4-Ära als globale Bühne für seine vollelektrischen High-Performance-Modelle. Die Abkürzung GSE steht für „Grand Sport Electric“ und damit für besonders dynamische Elektrofahrzeuge. Nach dem Mokka GSE im vergangenen Jahr kommt 2026 der neue Corsa GSE auf den Markt. „Die Formel E ist die am schnellsten wachsende Rennserie der Welt – und genau dort gehört Opel hin“, fasst Rebecca Reinermann zusammen. „Wir wollen diese kompromisslose Performance nicht nur den Motorsport-Profis vorbehalten. Auch die Opel-Kunden sollen in den Genuss dieses sportlichen, direkten ‚OMG!-Fahrerlebnisses‘ kommen. Deshalb bauen wir mit dem Corsa GSE unsere GSE-Serienmodellpalette weiter aus.“