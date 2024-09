Weltpremiere: Opel präsentiert den neuen Movano HYDROGEN auf der IAA Transportation 2024 in Hannover

Effizient, zeitsparend, ohne Kompromisse: Neuer Movano HYDROGEN tankt Wasserstoff für mehr als 500 Kilometer Reichweite (WLTP 1 ) in weniger als 5 Minuten

Vollelektrisch im Einsatz: Opel Combo Electric und Opel Rocks Electric mit KARGO-Kit für lokal emissionsfreie Arbeitsfahrten

Montag, 16. September, 11:20 Uhr: Pressekonferenz am Stellantis Pro One-Stand C70 in Halle 13

Batterie-elektrisch ist der neuebereits bestellbar – jetzt öffnet Opel das nächste Kapitel für den großen Transporter. Auf derin Hannover feiert der neueseine Weltpremiere. Mit dem Wasserstoff-Fahrzeug zeigt der Hersteller dortein innovatives Antriebskonzept mit Brennstoffzelle ohne Kompromisse für den Arbeits- und Alltagseinsatz. Der neue Movano HYDROGEN fährt lokal emissionsfrei mehr als 500 Kilometer weit (WLTP), kann in weniger als 5 Minuten wieder betankt werden und bietet dabei die volle Flexibilität und das Ladevolumen wie alle anderen Movano-Varianten.Darüber hinaus werden am gemeinsamenauch der neueund das ebenfalls batterie-elektrische Leichtkraftfahrzeugmit dem für Lieferdienste und Co. praktischenzu sehen sein. Vorgestellt wird das Nutzfahrzeug-Trio auf der Leitmesse für Logistik, Nutzfahrzeuge und den Transportsektor während derLokal emissionsfrei weite Strecken fahren und dabei keine Zeit beim „Tanken“ verlieren: Wie das funktioniert, hat bereits derdemonstriert. Jetzt ist der innovative Antrieb auch für den Größten im Opel-Nutzfahrzeugangebot am Start. Mit seiner Kombination aus Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb und Plug-in-Batterie kann der neuemehr als 500 Kilometer weit fahren (WLTP) und lässt sich in unter 5 Minuten mit Wasserstoff betanken. Der Elektromotor bietet 110 kW (150 PS) Leistung und ein maximales Drehmoment von 410 Newtonmetern. Beim Start oder Beschleunigen unterstützt die 11 kWh-Lithium-Ionen-Batterie. So arbeitet das Brennstoffzellensystem stets unter optimalen Betriebsbedingungen.Weiterer großer Vorteil des Hybrid-Systems: Bremsenergie kann zurückgewonnen und über den Elektromotor (Generator) als Strom in die Batterie gespeist werden (Rekuperation). Die gesamte Antriebstechnik und die Wasserstoff-Tanks sind dabei so platzsparend untergebracht, dass der Transporter keine Kompromisse bei der Alltagstauglichkeit eingeht: Der Movano HYDROGEN spielt seine Qualitäten als flexibler Lastenträger voll aus und kann je nach Variante bis zu 13 m(L3H2) oder sogar bis zu 17 m(L4H3) an Ladung verstauen und bis zu 1.370 Kilogramm an zusätzlichem Gewicht aufnehmen.Auch derpräsentiert sich in frischem Glanz. Die Neuauflage des kompakten leichten Opel-Nutzfahrzeugs fährt – auf den ersten Blick erkennbar und unverwechselbar – mit einer neu gestalteten Front samt charakteristischem Markengesicht Opel Vizor vor. Zusätzlich zu allen bewährten Qualitäten der Vorgängerversion erhellt der neue Combo die Fahrstrecke auf Wunsch erstmals mit dem blendfreien Intelli-Lux Matrix Licht. Damit bringt der kompakte Transporter die hochmoderne adaptive Lichttechnologie als Erster in dieses Marktsegment. Dazu bietet der ab 31.250 Euro netto bestellbare, lokal emissionsfreie Stromer nun mit bis zu 354 Kilometern (WLTP) knapp 80 Kilometer mehr Reichweite als sein Vorgänger.Einen ganz besonderen Auftritt in Hannover wird der Kleinste von Opel haben: dermit speziellem. Auf ultrakompakten Abmessungen von 2,41 x 1,39 x 1,52 Meter (Länge x Breite x Höhe) hält der kleine Stromer so zusätzliches, modular unterteilbares Ladevolumen anstelle des Beifahrersitzes bereit. Damit wird aus dem Zweisitzer, den bereits Jugendliche ab 15 Jahrenfahren dürfen, im Handumdrehen ein praktisches Lieferfahrzeug. Mit einem Wendekreis von nur 7,20 Meter lässt sich der Rocks Electric prima durch enge Kurven und Gassen oder in kleine Parklücken lenken. Dazu kommen bis zu 75 Kilometer elektrische Reichweite – die ideale Kombination zur lokal emissionsfreien Auslieferung von Paketen, Pizza oder Medikamenten gerade im städtischen Großraum.