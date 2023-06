Voller Energie: Mehr als 1.200 Teilnehmer beim 10. Opel-Firmenlauf

Gemeinsam am Start: 660 Opel- und Stellantis-Mitarbeiter laufen und feiern

Markenstolz: Teilnehmende Opel-Teams tragen neuen Opel-Blitz auf dem Lauf-Shirt

Überregional: Zahlreiche weitere Läufer aus Nah und Fern beim Breitensportevent

Schwitzen und feiern: Jubiläums-Event bei sommerlichen Temperaturen

Aus Tradition gut – das gilt für die Strecke, für das Wetter, vor allem aber für das Gemeinschaftsgefühl, wenn zahlreiche Hobby- und Freizeitsportler in und um Rüsselsheim auf die Strecke gehen. So wie beim gestrigen. Dieser hat sich in den vergangenen Jahren zu einer richtigen Institution entwickelt, die nicht nur die teilnehmenden Teams, sondern auch Familien und Freunde am Wegesrand begeistert. Und so feierte das diesjährige Breitensport-Event Jubiläum: Der Opel-Firmenlauf ging bereits in seine 10. Runde. Insgesamt nahmen mehr als 1.200 Läuferinnen und Läufer teil. 165 Opel- und Stellantis-Teams sowie 141 Teams aus weiteren Unternehmen zeigten bei besten sommerlichen Temperaturen, was den Geist des Opel-Firmenlaufs ausmacht: Gemeinsam an den Start gehen und am Ende gemeinsam ankommen!Diesen Spirit ließen sich auch zahlreiche Vertreter der Opel-Führungsmannschaft nicht entgehen und mischten sich unter die Laufbegeisterten. So waren unter anderem Opel CEO Florian Huettl, Personal- und Arbeitsdirektor Ralph Wangemann, Kommunikationschef Harald Hamprecht, Opel-Vertriebschef Christophe Mandon, Tobias Gubitz, SVP Product and Pricing, sowie Opel Deutschland Markenchef Mario Köhler mit am Start. Zahlreiche Opel-Teams trugen dabei stolz eine Überraschung auf der Brust. Denn die Lauf-Shirts der Teilnehmer zierte der energiegeladene und erst vor wenigen Tagen vorgestellte. Ein Symbol, das für die Energie der Marke genauso steht wie für die Energie, die beim Firmenlauf alle erfasste – inklusive der zahlreichen Teams der Stellantis Germany GmbH um Geschäftsführer Lars Bialkowski. So durchquerten die Teilnehmenden engagiert auf der abwechslungsreichen Laufstrecke neben der Rüsselsheimer Innenstadt auch Teile des Werksgeländes. Anschließend ging es dann wieder in großer Runde am Mainufer zurück zum Start-/Zielpunkt im Stadion, wo gemeinsam mit Freunden und Familie weitergefeiert wurde.„Die Energie, die ein solches Gemeinschafts-Event mit sich bringt, spüren wir jedes Mal ganz deutlich“, sagte Opel CEO Florian Huettl im Ziel. „Dieses Gefühl der gegenseitigen Unterstützung ist zentral für den Opel-Firmenlauf. Genau das nehmen wir in unseren Arbeitsalltag mit. Denn nur gemeinsam können wir etwas bewegen und Opel weiter nach vorne bringen.“Traditioneller Start- und Zielpunkt des Opel-Firmenlaufs war wieder das Rüsselsheimer Stadion am Sommerdamm. Hier trafen sich alle im Anschluss zur After-Run-Party und hier wurden auch die Sieger in den jeweiligen Kategorien ausgezeichnet. Sie durften sich über attraktive Preise wie einen Medifit-Gutschein für ein Lauftraining sowie auf den folgenden Plätzen für eine Massage oder eine Gelenkanalyse freuen – schließlich gilt vor, während und nach dem Event: Gesundheit und entspannte Regeneration werden großgeschrieben.Das schnellste Damenteam waren die „Sieger aus 2019“. Die Läuferinnen gingen nach insgesamt 01:44:46 Stunde durchs Ziel (berechnet aus der Summe der vier Teammitglieder). Bei den Herren setzte sich das „Physioteam Breul 1“ in einer Gesamtzeit von 01:28:27 Stunde an die Spitze. Und die Teilnehmer des schnellsten Mixed-Teams „Opel Tria Oldies“, absolvierten die 5,7 Kilometer lange Strecke in insgesamt 01:31:45 Stunde. Hochachtung zollten alle Anwesenden und Mitfeiernden außerdem dem Senioren-Team „Die alten Schweißfüße“. Die Läufer waren mit 295 Lebensjahren das älteste Team beim Jubiläums-Firmenlauf.Ergebnisse, Urkunden und weitere interessante Informationen rund um das diesjährige Event stehen wie gewohnt auf der Veranstaltungshomepagezum kostenlosen Download zur Verfügung.