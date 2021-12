Voller Energie: Das Opel-Jahr 2021 im Video-Rückblick

Emotionales Design-Statement: Komplett neuer Opel Astra feiert Weltpremiere

Echte Eyecatcher: Opel Manta GSe ElektroMOD und Opel Rocks-e lassen staunen

Extra-sportlich: Opel Corsa-e Rally und ADAC Opel e-Rally Cup starten in erste Saison

Elektro-Offensive: Mit neuen Mokka-e, Combo-e Life und Grandland Plug-in-Hybriden

Elektrisches LCV-Portfolio: Opel Combo-e Cargo, Vivaro-e und Movano-e fahren vor

2021 war ein wahrhaft außergewöhnliches Jahr für Opel. Voller Herausforderungen, aber auch voller Energie. Denn die Elektro-Offensive von Opel lief trotz der Einschränkungen durch die Pandemie und die Halbleiterkrise auf Hochtouren. Das zeigen elektrisierende Design-Statements wie der neueund der erfolgreiche. Dazu kamen einzigartige Konzepte wie derund der neue City-Stromer. Mittlerweile können die Kunden aus neun elektrifizierten Modellen mit dem Blitz wählen, und die „Opel-Greenovation“ schreitet konsequent voran. Diese und mehr Highlights des Jahres 2021 zeigt das coole Video– rasant geschnitten und zusammengefasst in einer 1 Minute und 11 Sekunden.Auftritt Opel Mokka: Das erste Opel-Modell mit dem neuen Markengesicht Opel Vizor und dem volldigitalen Pure Panel-Cockpit ist mutig, klar, einfach anders als alles, was vorher war. Kein Wunder also, dass der neue Blickfang zu seinem Marktstart im Frühjahr mit frischen, starken Persönlichkeiten wie demund unkonventionellen Events vor allem auch die jüngere Zielgruppe erreichen will. Denn Opel Mokka undsind alles – außer gewöhnlich. Das zeigt auch das internationale Staraufgebot der virtuellen DJ Night, die über die Social Media Kanäle abrufbar ist. Der neue Opel Mokka wird zum Hit – und die batterie-elektrische Version Mokka-e holt noch im Herbst dasWahrhaft außergewöhnlich – das trifft auch auf einen „Helden“ vergangener Tage zu, der seit diesem Jahr in neuem Glanz erstrahlt: Der legendäre Opel Manta ist zurück – als batterie-elektrischer, emissionsfreier. MOD steht für Veränderung, für technische wie stilistische MODifikationen sowie einen MODernen nachhaltigen Lebensstil. Ein Auto, das Emotionen weckt und mit extravaganten Details wie seinem Opel Pixel-Vizor alle Blicke auf sich zieht.Automobile Schätze zum Leben erwecken – das können Fans und Freunde der Marke seit Sommer auch rund um die Uhr ganz einfach per Mausklick. Auf opel.de öffnet sich mit denfür Liebhaber echter Blitz-Ikonen eine– eintauchen lohnt sich!Emotionen ohne Emissionen – wie rasant dies vonstattengehen kann, beweist auch Deutschlands aktuell beliebtester Kleinwagen Opel Corsa als sportlicher Stromer, der in diesem Jahr eine Debütsaison gefeiert hat. Wo? Im neuen– dem ersten elektrischen Rally-Markenpokal weltweit.Am 1. September feiert Opel eine aufsehenerregende: Uwe Hochgeschurtz tritt als neuer Opel-Chef an – und präsentiert an seinem ersten offiziellen Arbeitstag in Rüsselsheim gleich ein echtes Highlight: den neuen Opel Astra. Die jüngste Generation des Kompaktklasse-Bestsellers begeistert mit ihrem emotionalen Design sowie innovativen Top-Technologien. Dazu wird sie erstmals elektrifiziert vorfahren – als elektrischer Plug-in-Hybrid direkt ab Start sowie als batterie-elektrischer Astra-e ab 2023.Das– das übrigens rund zur Hälfte aus Frauen besteht – hat klar nach dem Motto „Detox to the max“ ein echtesauf die Beine gestellt. Der neue Astra holt die jüngste Generation des adaptiven, blendfreien Intelli-Lux LEDPixel Lichts in die Kompaktklasse, fließend integriert im Opel Vizor. Im Innenraum hat ebenfalls ein Zeitensprung stattgefunden: Mit dem bereits weiterentwickelten volldigitalen Pure Panel verschwinden alle Analoganzeigen. Dafür nutzen die Passagiere einen extrabreiten Touchscreen – wie ihr vertrautes Smartphone. Noch nie war ein Opel so intuitiv und perfekt zu bedienen wie der neue Astra.Mit mutigem Design inklusive Opel Vizor und digitalem Cockpit sowie Top-Technologien fährt auch der neuevor. Das SUV-Flaggschiff von Opel ist unter anderem in zwei bärenstarken-Antrieben erhältlich und bietet hochmoderne Systeme vom Intelli-Lux LEDPixel Licht über Night Vision bis zum elektrischen Allradantrieb. Und nach dem komfortablen vollelektrischen Großraum-Vanergänzt seit diesem Jahr auch der für Familientouren praktischedas Stromer-Portfolio bei den Pkw.Ein weiteres Highlight für alle gewerblichen Kunden stellt das Opel-Nutzfahrzeugtrio dar. Erstmals können sie mit dem, dem „International Van of the Year 2021“und dem neuenbei jedem Modell auch eine batterie-elektrische Variante wählen. Das bedeutet E-Mobilität ohne Kompromisse. Darüber hinaus debütierte mit dem neuenbereits ein innovativer Wasserstoff-Brennstoffzellen-Transporter, der mit einer Tankfüllung mehr als 400 Kilometer weit fahren (gemäß WLTP) und danach mit Wasserstoff in nur rund drei Minuten so schnell wie jedes andere Fahrzeug wieder aufgetankt werden kann.Zum Jahresende betritt ein weiterer komplett elektrischer „Alltagsheld“ die Bühne: der. Der völlig neuartige City-Stromer für Zwei ist Opels erstes SUM, was für „Sustainable Urban Mobility“ steht. Der emissionsfreie, 2,41 Meter kurze und 1,39 Meter (ohne Außenspiegel) schmale Rocks-e eröffnet besonders Einsteigern den Weg in die Elektromobilität. Mit nur 471 Kilogramm (inkl. Traktionsbatterie) wird der kleinste Opel offiziell als Leichtkraftfahrzeug eingestuft – und macht damit bereits Jugendliche ab 15 Jahre mit Führerscheinklasse AMmobil.Mit genau diesem elektrisierenden Schwung fährt Opel auch ins nächste Jahr. Dann feiert auch der neueals Plug-in-Hybrid Premiere. Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Elektromarke mit dem Blitz. Denn bis 2024 wird das gesamte Modellportfolio elektrifiziert sein; und ab 2028 wird Opel in Europa ausschließlich batterie-elektrische Fahrzeuge anbieten.