Vivaro-e erklimmt Verkaufsspitze in Deutschland und Großbritannien

Opel Vivaro-e: Meistverkauftes elektrisches Nutzfahrzeug seiner Klasse im ersten Quartal 2022 in Deutschland

Vauxhall Vivaro-e: Der Topseller des ersten Quartals bei den Elektro-LCVs in Großbritannien

Steil nach oben: Bedeutender Marktanteilszuwachs in beiden Heimatmärkten

Kunden, die ein emissionsfreies Elektro-Nutzfahrzeug suchen, setzen auf den Vivaro-e. Derwar im ersten Quartal 2022 in Deutschland das meistverkaufte Elektro-Fahrzeug seiner Klasse. Seine große Beliebtheit trägt dazu bei, dass Opel den Marktanteil bei den immer wichtigeren elektrischen leichten Nutzfahrzeugen im Heimatmarkt in den ersten drei Monaten des Jahres auf knapp 19 Prozent steigern konnte. Das gleiche positive Bild in Großbritannien: Hier war der Vauxhall Vivaro-e im März sogar das meistverkaufte Elektro-LCV (Light Commercial Vehicle) überhaupt und hält diesen Spitzenplatz für das gesamte Quartal. Im Jahresvergleich konnte Vauxhall den Marktanteil bei den Elektro-LCVs in Großbritannien von 19 auf 22,7 Prozent steigern. Opel und Vauxhall zählen zu den wenigen Herstellern, die den Kunden bereits heute von allen Modellen ihrer Nutzfahrzeugpalette elektrische Varianten anbieten können.„Das Segment der elektrischen leichten Nutzfahrzeuge wächst rasant und ist für die gesamte Branche von großer Bedeutung. Da immer mehr Unternehmen darauf achten, die Betriebskosten und Emissionen ihrer Flotten zu senken, wird der Absatz an Elektro-LCVs künftig weiter zunehmen. Wir sind stolz darauf, dass der preisgekrönte Vivaro-e dabei eine Vorreiterrolle einnimmt. Unsere Entscheidung, frühzeitig batterie-elektrische Modelle vomüber den Vivaro-e bis zumverfügbar zu machen, war genau richtig“, sagt Opel CEO Uwe Hochgeschurtz.Der Vivaro-e nimmt mit einer Reichweite von bis zu 328 Kilometer (gemäß WLTP) und einer Nutzlast von bis zu 1.163 Kilogramm eine entscheidende Rolle bei der konsequenten Elektrifizierung der Opel- und Vauxhall-LCVs ein. Beide Marken setzen ihre Elektro-Strategie unvermindert fort: Schon 2024 wird es alle Modelle auch elektrifiziert geben, und ab 2028 setzen Opel und Vauxhall in Europa komplett auf elektrische Fahrzeuge.Dazu zählt auch der nächste Schritt der Elektrifizierung, den Opel bereits heute mit der Produktion deseinläutet. Dieser basiert auf dem batterie-elektrischen Opel Vivaro-e, dem „International Van of the Year 2021“. Der Vivaro-e HYDROGEN verfügt nun über einen Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb mit Plug-in-Batterie und kann vollgetankt mehr als 400 Kilometer weit fahren (gemäß WLTP). Die 45 kW-Brennstoffzelle liefert dabei genug Leistung für längere Fahrten auf der Autobahn. Das Auftanken mit Wasserstoff dauert gerade einmal drei Minuten – so kurz wie ein Tankstopp mit konventionellem Diesel oder Benzin. Die gesamte Antriebstechnik ist so platzsparend untergebracht, dass der Transporter gegenüber herkömmlichen Verbrennern keine Kompromisse beim Raumangebot macht. Er bietet wahlweise bis zu 5,3 oder 6,1 Kubikmeter Laderaum; die Nutzlast beträgt bis zu 1.000 Kilogramm. Der neue Opel Vivaro‑e HYDROGEN ist in den zwei Längen M (Medium) und L (Large) verfügbar (4,95 und 5,30 Meter).