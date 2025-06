Tom Heindrichs gewinnt dritten Lauf des ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSE“ 2025

Belgier Heindrichs dominiert das Geschehen bei der Rallye Vosges Grand-Est

Deutscher Kilian Nierenz fährt hinter Tabellenführer Español erneut aufs Podest

Opel Mokka GSE Rally-Prototyp begeistert in den Vogesen Fahrer und Fans

Tom Heindrichs hat den dritten Wertungslauf des ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSE“ 2025 dominiert. Bei der Rallye Vosges Grand-Est in Nordfrankreich waren der 21-jährige Belgier und sein Beifahrer Jonas Schmitz in sieben der acht gefahrenen Wertungsprüfungen in ihremdie Schnellsten und wiesen im Ziel in Gérardmer einen imposanten Vorsprung von 52,8 Sekunden auf Tabellenführer Alex „Sito“ Español und dessen Beifahrer Borja Odriozola auf. Kilian Nierenz und Copilotin Milena Raithel entschieden einen spannenden Dreikampf mit den Österreichern Marcel Neulinger/Silvano Winkler und den Deutschen Christian Lemke/Jan-Eric Bemmann für sich und sicherten sich ihren zweiten Podestplatz in der noch jungen Saison. In der Gesamtwertung beträgt Españols Vorsprung auf den neuen Zweitplatzierten Heindrichs nun 17 Punkte.Im Ziel zeigte sich Sieger Heindrichs zufrieden: „Nachdem der Saisonstart für uns nicht ganz nach Wunsch verlaufen war, freuen wir uns umso mehr über diesen Sieg“, strahlte der Bruder von Rallye-Weltmeister Thierry Neuville. „Dass wir hier sieben von acht Prüfungen gewinnen konnten, zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Nun gilt es, dranzubleiben und in der Meisterschaft weiter Boden auf Sito gutzumachen. Wir freuen uns auf die nächsten Events im ADAC Opel Electric Rally Cup.“Nicht minder glücklich war Kilian Nierenz, der sich mit dem erneuten Podestplatz auf den dritten Rang in der Cup-Zwischenwertung nach vorne schob: „Die Rallye war der Hammer! Beim Shakedown waren wir regelrecht schockiert, wie anspruchsvoll, aber auch wunderschön die Strecken hier sind. Tom hat hier überragend performt, aber wir sind super happy mit dem dritten Rang und der zweitschnellsten Zeit in der Power Stage. Der Corsa Rally Electric hat auch auf diesen harten Pisten super funktioniert, und wir konnten wieder viele wertvolle Erfahrungen sammeln. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht!“Für Begeisterung bei den französischen Rallye-Fans sorgte auch der neue vollelektrische. Opel-Urgestein Horst Rotter und seine Beifahrerin Conny Nemenich trieben den 207 kW (280 PS) starken Prototypen als Vorausfahrzeug über die anspruchsvollen Wertungsprüfungen und sammelten dabei weitere wichtige Erkenntnisse in der Entwicklung des Power-Stromers. „Das Auto funktioniert schon richtig gut und macht mit seinem hohen Drehmoment von 345 Newtonmeter enorm viel Spaß“, lobte Rotter.„Die Rallye Vosges Grand-Est hat sich, wie in den vergangenen beiden Jahren, als anspruchsvolle, aber auch sehr schöne Veranstaltung für unsere jungen Teilnehmer erwiesen“, kommentierte Opel Motorsport-Chef Jörg Schrott. „Die Tatsache, dass alle Fahrzeuge die Zielflagge in Gérardmer gesehen haben, spricht für unsere Teams und die Qualitäten des Opel Corsa Rally Electric. Tom Heindrichs hat hier eine überragende Vorstellung abgeliefert. Vor allem freue ich mich über die tollen Leistungen von Marcel Neulinger und Thyrsa Eertmans, die hier eindrücklich ihr Potenzial aufgezeigt haben. Und unser neuer Mokka GSE Rally hat bei den französischen Fans einen starken Eindruck hinterlassen.“Die Teams des ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSE“ legen nun eine kleine Sommerpause ein. Der vierte Wertungslauf des weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokals steigt am 15./16. August im Rahmen der ADAC Saarland-Pfalz Rallye rund um St. Wendel.1. Español 91 Punkte.2. Heindrichs 74.3. Nierenz 72.4. Lemke 69.5. Kamermans 55.6. Neulinger 42.7. Wittenbeck 35.8. Jungnickel 28.9. Eertmans 27.10. Steitz 23.11. Rott 19.12. Raftery 10.