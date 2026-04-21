Tarnung mit Charakter: Der neue Opel Corsa GSE im sportlichen Erlkönig-Dress

Streifen- und Karo-Muster-Folierung: Hommage an sportliche Corsa A der 1980er Jahre

Verhüllen und Verschleiern: Elektrisierende Design-Details des neuen Corsa GSE bleiben noch geheim

Heiße Aussichten: Neuer Corsa-Spitzensportler noch in diesem Jahr bestellbar

Rüsselsheim. „OMG! Was für ein heißes Modell fährt denn da?“ Das dürften sich viele Opel-Fans gefragt haben, als sie diedes neuen Opel Corsa GSE gesehen haben. Denn wie angekündigt verstärkt Opel schon bald sein Angebot an GSE-Modellen. Noch in diesem Jahr wird der neuebestellbar sein.Bis die Hochleistungsversion von Deutschlands meistverkauftem Kleinwagen offiziell enthüllt wird, vergeht jedoch noch etwas Zeit. Deshalb fährt der neue Opel Corsa GSE aktuell auch noch getarnt vor, schließlich sollen nicht alle heißen Design-Details des High-Performance-Modells vorab verraten werden. Zugleich ist die sportlich gestaltete Folierung der Außenhaut viel mehr als nur ein zweckdienliches Tarnkleid – sie stellt eine Hommage an die sportlichen Corsa A-Varianten der 1980er Jahre dar, natürlich im modernen Styling.„Bei der Tarnung des neuen Corsa GSE verbinden wir historisches Design mit einem spannenden, zukunftsweisenden Auftritt, der den Spirit unserer GSE-Modelle hervorhebt“, sagt Andreas Kubis, der als „Technischer Leiter Confidentiality“ für die Tarnung der Prototypen und Vorserienfahrzeuge von Opel verantwortlich ist. „Natürlich soll die Folierung in erster Linie verhindern, dass frühzeitig alle Details des kommenden Modells erkannt werden“, führt der Prototypenschutzexperte aus. „Beim Corsa GSE war uns aber sofort klar, dass dieser ‚Erkennungsschutz‘ eine Botschaft transportieren soll. Sein sportliches Design mit schwarz-weiß-gelben Akzenten weckt die Lust auf den heißen Kleinwagen-Sportler und ist sich zugleich der Motorsport-Tradition von Opel bewusst.“GSE steht bei Opel für Gänsehaut, Speed und elektrische Emotionen. All das sollte der neue Corsa GSE nicht erst in seiner finalen Serienversion, sondern bereits auf den ersten Blick als Erlkönig verkörpern. Hier haben Andreas Kubis und sein Team ganze Arbeit geleistet. Schon der mattschwarze Grundton der Folierung vermittelt den Leistungs-Charakter des Fahrzeugs. Die großflächigen gelben und weißen Streifen samt GSE-Schriftzug kündigen unmissverständlich den neuen „Hot Hatch“ an. Dabei wurden die Streifen so arrangiert, dass sie an ein sportives Karo-Muster erinnern, hinzu kommen weiße und gelbe gestrichelte Doppellinien, die wie fein gesteppte Nähte wirken.Opel-Fans kommt all dies bekannt vor. So trugen bereits die Sportsitze des ersten Corsa GSi Ende der 1980er Jahre ein ganz spezielles Streifenmuster. Und die nun in verschiedenen Winkeln zueinander angelegten gelben und weißen Streifen auf der Karosserie des neuen Corsa GSE nehmen bewusst Anleihen an der Karo-Gestaltung der Sitzbezüge, die untrennbar mit dem Corsa SR und Corsa GT der ersten Generation des Kleinwagen-Bestsellers verbunden ist.Schon jetzt macht der neue Corsa GSE damit Lust auf eine starke Performance im dazu passenden heißen GSE-Styling. Welche Design-Details das neue High-Performance-Modell schließlich noch schärfer machen werden, gibt Opel schon bald bekannt. Erstmals live auf einer Messe erleben können Besucher den neuen Opel Corsa GSE dann vom 12. bis zum 18. Oktober auf dem diesjährigen