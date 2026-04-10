Stephanie Haider wird neue Direktorin Marketing von Opel Deutschland

Wechsel von Citroën Österreich zur Marke mit dem Blitz

Cristiano Colaiacomo übernimmt als Director Car Flow die Steuerung des Fahrzeugflusses aller Stellantis-Marken in Deutschland

Mit Stephanie Haider aus Österreich bekommt Opel in Deutschland mit Wirkung zum 1. Mai 2026 eine neue Direktorin Marketing. Haider war zuletzt Managing Director bei Citroën. Der bisherige Stelleninhaber Cristiano Colaiacomo wird neuer Direktor Car Flow und verantwortet innerhalb der deutschen Stellantis-Vertriebsorganisation die Steuerung des gesamten Fahrzeugflusses. Dies beinhaltet die Verantwortung für alle Prozesse von der Planung, Bestellung und Produktion bis zur Auslieferung, Zulassung und zum Bestandsmanagement. Die bisherige Direktorin Car Flow Erika Caspari-Loewe verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand.„Ich danke Cristiano Colaiacomo für seinen engagierten Einsatz als Direktor Marketing. Er hat als erfahrener Marketing-Experte stets sein Gespür für die richtigen Botschaften bei den Kunden unter Beweis gestellt und damit unsere Marke entscheidend vorangebracht. Für seine neue Aufgabe als Direktor Car Flow wünsche ich ihm alles Gute. Zugleich freue ich mich, Stephanie Haider als neue Direktorin Marketing im Team von Opel Deutschland willkommen zu heißen“, sagt Opel Deutschland-Chef Patrick Dinger zur Personalentscheidung. „Ich bin mir sicher, dass Stephanie die hervorragende Arbeit von Cristiano nahtlos fortsetzten wird.“Stephanie Haider verfügt über langjährige Berufserfahrung in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Brand Building auf internationaler, nationaler sowie Retail-Ebene. Sie wechselt nun innerhalb von Stellantis von Österreich nach Deutschland. Dort war sie in den vergangenen Jahren als Direktorin Marketing und zuletzt als Managing Director bei Citroën Österreich tätig.