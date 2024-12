Stellantis bekräftigt Bekenntnis zu Opel und Deutschland

2

Stellantis Chairman John Elkann und Xavier Chéreau, Stellantis Chief Human Resources & Heritage und Opel-Aufsichtsratschef, haben den Standort Rüsselsheim besucht und ihre Unterstützung für die langfristige Zukunft des Standorts bekräftigt. Gemeinsam mit Opel CEO und Stellantis-Deutschlandchef Florian Huettl machten sie gestern unter anderem Station im Produktionswerk, wo der Bestsellerin allen Antriebsvarianten sowie der DS4 der Schwestermarke DS Automobiles gefertigt werden. Zudem verschafften sie sich im Design Center einen Überblick über das zukünftige Modellportfolio. Auch nahmen sie sich die Zeit für Gespräche mit Mitarbeitern und Sozialpartnern.„Opel und Deutschland sind für Stellantis sehr wichtig. In einer Zeit tiefgreifender industrieller Veränderungen habe ich diesen Besuch in Rüsselsheim gerne genutzt, um unser Engagement für das Deutschlandgeschäft von Stellantis und für unseren hochwertigen Dialog mit unseren wichtigsten Partnern und Stakeholdern, insbesondere der IG Metall, zu bekräftigen. Dieser kooperative Ansatz wird nachhaltige Chancen für alle in Deutschland bringen, ein erstes Beispiel dafür ist der Bau des grEEn-Campus in Rüsselsheim“, sagte Stellantis Chairman John Elkann in einer kurzen Ansprache an Mitarbeiter.„Die Geschwindigkeit, mit der sich unsere deutschen Werke in leistungsfähige, hochmoderne Produktionsstandorte verwandelt haben, ist beeindruckend. Natürlich dürfen wir nicht nachlassen, unsere Wettbewerbsfähigkeit und Qualität in der Fertigung und im Kundenservice kontinuierlich zu steigern. Ich möchte der IG Metall und unserem Betriebsrat für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit danken“, ergänzte Opel-Aufsichtsratschef Xavier Chéreau.„Rüsselsheim steht nicht nur für 125 Jahre Tradition im Automobilbau, sondern auch für Innovation und Fortschritt. Wir sehen der Zukunft mit Zuversicht entgegen, wir werden weiterhin eine Vorreiterrolle in der Transformation der Automobilindustrie übernehmen und unsere Kunden mit unseren begeisternden Modellen überraschen. Opel ist der erste deutsche Hersteller, der schon heute ausnahmslos jedes Modell auch rein batterie-elektrisch im Angebot hat. Mit unseren Mitarbeitern und allen Partnern setzen wir unsere Strategie voller Überzeugung und Konzentration um“, sagte Opel CEO und Stellantis-Deutschlandchef Florian Huettl. „Mit unserem umfangreichen Stellantis-Markenportfolio haben wir eine starke Marktposition. Wir sind in Deutschland insgesamt die Nummer zwei im Markt und bei den leichten Nutzfahrzeugen sogar Nummer eins. Wir werden die gesamte Organisation gemeinsam weiterentwickeln und den Fokus auf partnerschaftliche Zusammenarbeit legen – innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Wir sind ein Team für Stellantis in Deutschland. Wir haben ein starkes Händlernetz genauso wie erfolgreiche Marken und Modelle wie den Opel Astra, Peugeot E-3008, Citroën ë-C3 und Fiat 500 Elektro.“Nur wenige Wochen vor einem entscheidenden Jahr für die gesamte Automobilbranche im Zusammenhang mit den verschärften CO-Flottengrenzwerten ist Stellantis wieder dem europäischen Automobilverband ACEA beigetreten. „Wir wollen konstruktiv mit allen Interessengruppen zusammenarbeiten, von unseren Gewerkschafts- und Handelspartnern bis hin zu politischen Führern, um einen gemeinsamen Weg in eine starke Zukunft für unsere Branche zu finden. Unsere Strategie und unser Engagement für die Elektrifizierung bleiben unverändert“, betonte John Elkann. Der Stellantis Chairman teilte seine Ansichten in jüngsten Gesprächen mit Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission.Während des Besuchs im Adam Opel Haus verschafften sich Elkann und Chéreau auch einen Überblick zum Fortschritt für das Zukunftsprojekt grEEn-campus, der künftigen Stellantis Deutschland-Zentrale und neuen globalen Opel-Zentrale an der Mainzer Straße in Rüsselsheim. Die neue moderne, effiziente und urbane Firmenzentrale wird einen entscheidenden Beitrag zur Reduzierung des CO-Fußabdrucks des Standorts Rüsselsheim leisten.