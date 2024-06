Start ins Berufsleben: Opel übernimmt mehr als 100 Auszubildende

Opel bietet allen erfolgreichen Auszubildenden ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

Attraktive Möglichkeiten für moderne Berufsbilder und Studiengänge im Bereich Elektromobilität

Bewerbungen für den Ausbildungsstart 2025 in Kürze möglich

Reibungsloser Start ins Berufsleben: Opel übernimmt an seinen deutschen Standorten wie in den vergangenen Jahren alle Auszubildenen in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, die ihre Berufsausbildung im Sommer 2024 erfolgreich beenden. Diese mit dem Betriebsrat vereinbarte unbefristete Übernahmezusage wurde bereits heute auf die kommenden Absolventinnen und Absolventen im Winter 2024/25 ausgeweitet. Von den mehr als 100 jungen Menschen wird der überwiegende Teil künftig fachgerecht in verschiedenen Fachbereichen des Fahrzeugwerkes des Automobilherstellers aus Rüsselsheim tätig sein. Aber auch Servicebereiche wie die Werkfeuerwehr dürfen sich auf sehr gut ausgebildeten Nachwuchs freuen. Absolventen des dualen Studiums werden ihre berufliche Karriere unter anderem im Bereich Marketing beginnen.„Wir freuen uns sehr darüber, dass uns auch in diesem Jahr wieder zahlreiche hochqualifizierte Absolventinnen und Absolventen unseres Azubi-Programms verstärken. Opel bietet attraktive Karrieremöglichkeiten in einer spannenden Branche und in zukunftsgerichteten Berufen. Der hervorragend ausgebildete Nachwuchs ist der Garant dafür, dass wir das Motto unseres Jubiläumsjahres auch in die Zukunft tragen – Forever forward since 1899“, sagt Ralph Wangemann, Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor von Opel. „Für die finale Prüfungsphase vieler zukünftiger Kolleginnen und Kollegen, wünschen wir viel Erfolg!“„Wir freuen uns, dass es uns erneut gelungen ist, den auslernenden jungen Kolleginnen und Kollegen mit der unbefristeten Übernahme eine Perspektive zu bieten“, sagt Betriebsratsvorsitzender Dr. Wolfgang Schäfer-Klug.Die qualifizierte Berufsausbildung hat bei Opel eine 162 Jahre lange Tradition. Bislang haben weit mehr als 25.000 junge Menschen ihre Ausbildung an einem der deutschen Opel-Standorte wie Rüsselsheim, Eisenach, Kaiserslautern oder Bochum absolviert. Heute bietet Opel ein umfangreiches Ausbildungsangebot und eröffnet damit attraktive Zukunftsperspektiven. Die Berufsbilder und dualen Studiengänge sind dabei konsequent auf die Elektro-Strategie von Opel und den Wandel in der Automobilindustrie ausgerichtet.Auch für das anstehende Ausbildungsjahr, das am 1. September 2024 beginnt, bietet Opel Stellen an den Standorten Rüsselsheim, Eisenach, Kaiserslautern und Bochum an. Einige wenige Restplätze sind noch verfügbar. Bewerbungen für eine Ausbildung sowie ein duales Studium bei Opel sindmöglich.Zudem können schon bald Bewerbungen für den Ausbildungsstart 2025 abgegeben werden.Darüber hinaus stehen Interessierten weiterezur Verfügung.