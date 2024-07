Start frei für den Hochdach-Pkw: Neuer Opel Combo Electric ab sofort bestellbar

Für Familien, Reisen und alle Alltagsaufgaben: Neuer Combo Electric ab 38.600 Euro verfügbar (UPE inkl. MwSt.)

Topmodern: Erstmals mit Markengesicht Opel Vizor, blendfreiem Intelli-Lux LED ® Matrix Licht, bis zu 18 Assistenzsystemen und klassenbester Konnektivität

Elektro-Plus: Combo Electric jetzt mit bis zu 345 Kilometer lokal emissionsfreier Reichweite (WLTP 1 )

Viel Platz fürs Gepäck: Combo Electric mit bis zu 4.000 Liter Ladevolumen

Erste Bilder und Highlights der nächsten Combo-Generation hat Opel bereits gezeigt – jetzt ist der neue Hochdach-Pkw mit dem Blitz auch bestellbar: Ab sofort ist der neue, lokal-emissionsfreieab 38.600 Euro erhältlich (UPE inkl. MwSt.). Die neue Generation des praktischen Alltags- und Familienvans fährt auf den ersten Blick klar erkennbar mit dem charakteristischen Markengesicht Opel Vizor zu den Kunden. Dazu bietet der Combo erstmals in seiner Geschichte das klassenführende adaptive blendfreie Intelli-Lux LEDMatrix Licht – und das gleich serienmäßig! Für beste Unterhaltung und Konnektivität bereits ab der Einstiegsversion sorgt das intuitiv bedienbare Multimedia-Infotainmentsystem mit 10 Zoll großem Farb-Touchscreen – kabelloses Smartphone-Verbinden inklusive. Darüber hinaus machen zahlreiche Assistenzsysteme – der Combo Electric hat auf Wunsch bis zu 18 elektronische Helfer an Bord – die Fahrt sicherer. Außerdem bietet der neue Stromer nun bis zu 345 Kilometer Reichweite (gemäß WLTP) – rund 60 Kilometer mehr als zuvor.„Mit dem Bestellstart des neuen Combo Electric können Shuttle-Dienste, Outdoor-Fans und Familien nun die nächste Generation ihres mobilen Allrounders ordern. Top-Technologien, ein vollelektrischer, lokal emissionsfreier Antrieb und viel Platz machen den Großraum-Pkw zum modernen, komfortablen und nachhaltigen Begleiter. Und mit seinem geschärften Design samt Opel Vizor-Front wird der neue Combo zum Hingucker im Alltag genauso wie am Urlaubsort“, sagt Patrick Dinger, Opel-Markenchef in Deutschland.Der batterie-elektrische Combo Electric bietet reisetaugliche und ressourcenschonende Mobilität ohne Kompromisse. Der vollelektrische Hochdach-Kombi fährt nun bis zu 345 Kilometer ohne Ladestopp (gemäß WLTP) – leise und lokal emissionsfrei. Möglich macht dies die konsequente Weiterentwicklung des vollelektrischen Antriebsstrangs sowie die hocheffiziente Wärmepumpe, die sich positiv auf die Batteriereichweite bei Kälte auswirkt. Und dank der praktischen Unterflurunterbringung der Batterie verfügen die Passagiere über großzügige Platzverhältnisse.Mit dem 100 kW (136 PS) starken Elektromotor und einem elektrotypisch sofort anliegenden, maximalen Drehmoment von 270 Newtonmeter erreicht der Combo Electric eine Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h. Je nach Präferenz können Fahrer zwischen den drei Fahrmodi Eco, Normal und Power wählen. Über Schaltwippen hinter dem Lenkrad lässt sich mit dem neuen regenerativen Bremssystem in drei verschiedenen Stufen Energie rekuperieren. Mit dem in Deutschland serienmäßigen dreiphasigen 11 kW-Onboard-Charger kann der Combo Electric flott mit Wechselstrom versorgt werden. Die Batterie lässt sich an einer öffentlichen 100 kW-Gleichstrom-Schnellladesäule in rund 30 Minuten auf 80 Prozent wieder aufladen.Die neue Combo-Generation punktet dabei in jeder Variante als ideales Familienfahrzeug. Die Kunden können wieder aus zwei Fahrzeuglängen wählen: 4,41 Meter mit Platz für bis zu 5 Personen, in der Variante mit 4,76 Meter Länge (Combo XL) finden optional in drei Reihen bis zu 7 Insassen Platz. Auf Wunsch lässt sich der Combo Electric mit drei Einzelsitzen in der zweiten Reihe dabei vollkommen flexibel gestalten. Je nach Sitzkonfiguration hält der Newcomer als Combo XL bis maximal 4.000 Liter Ladevolumen (bei eingeklapptem Beifahrersitz und Beladung bis unters Dach) bereit. Features wie das separat aufklappbare Fenster in der Heckklappe erleichtern den Zugriff zum Laderaum. 27 Verstaumöglichkeiten im Passagierabteil sowie das optional erhältliche Panoramadach mit mittig verlaufender Dachgalerie bieten bis zu 186 Liter zusätzliches Fassungsvermögen für Dinge des täglichen Bedarfs.Darüber hinaus bietet die neue Combo-Generation zahlreiche Top-Technologien, die den mobilen Alltag entspannter und sicherer machen – allen voran das adaptive blendfreie Intelli-Lux LEDMatrix Licht. Zu den Highlights der insgesamt bis zu 18 hochmodernen Fahrerassistenzsysteme zählt der adaptive Geschwindigkeitsregler mit Stop & Go-Funktion genauso wie die hochauflösende 180-Grad-Rückfahrkamera. Neben vielen serienmäßigen Systemen ergänzen weitere elektronische Helfer wie Toter-Winkel-Assistent und Intelli-Grip optional das umfangreiche Portfolio. Und das neugestaltete, ergonomische Cockpit mit optionalem volldigitalen 10-Zoll-Fahrerinfodisplay hält alle wichtigen Informationen bereit und gibt zusätzlich Auskunft über Energieverbrauch und Laden.Die Preisliste zum neuen Opel Combo Electric-Pkw finden Sie