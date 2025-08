Starker Sommer für Opel: Marktanteil steigt, SUV-Modelle überzeugen

Deutlicher Anstieg der Pkw-Zulassungen im Juli um 17,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Pkw-Marktanteil mit bis zu 6,0 Prozent in den Sommermonaten signifikant gewachsen

Neue SUV-Modelle überzeugen: Opel Grandland, Frontera und Mokka mit steigenden Registrierungen

Opel verzeichnet im Juni und Juli 2025 einen deutlichen Anstieg seines Marktanteils in Deutschland im Vergleich zu den Vormonaten. Nach einer von Modellneueinführungen geprägten Phase im Frühjahr konnte Opel seinen Marktanteil in den vergangenen Monaten kontinuierlich ausbauen. Damit lag der Marktanteil in den Sommermonaten über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wurden im Juli 2025 14.555 Opel-Pkw neu zugelassen – 17,5 Prozent mehr als im Juli des Vorjahres. Der Marktanteil stieg von 5,2 Prozent im Vorjahr auf 5,5 Prozent. Im Juni 2025 hatte Opel nach den KBA-Zahlen sogar einen Pkw-Marktanteil von 6,0 Prozent erreicht (Juni 2024: 5,8 Prozent). Diese positive Entwicklung unterstreicht die Attraktivität des jungen Produktportfolios und die große Resonanz der Kunden auf die aktuelle Modelloffensive.Der Anteil der Opel-Pkw-Neuzulassungen mit Elektro-Antrieb (BEV und Plug-in-Hybrid) lag laut KBA im ersten Halbjahr auf dem bedeutenden deutschen Heimatmarkt bei 15,3 Prozent und damit deutlich über dem Vorjahresniveau (Januar bis Juni 2024: 9,9 Prozent).„Seit der Händlerpremiere des neuenim Mai beobachten wir eine positive Resonanz aus dem Markt auf unser neues SUV-Portfolio“, sagt Opel Deutschland-Markenchef Patrick Dinger: „Unser junges SUV-Portfolio rund um, Frontera undkommt bei unseren Kundinnen und Kunden gut an – das zeigen die gestiegenen Neuzulassungen der Modelle. Erfreulich ist auch der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge. Auch im aktuellen Bestelleingang sehen wir eine positive Tendenz – ein klares Zeichen für die Zukunftsfähigkeit unseres Portfolios.“Opel bleibt damit auf Kurs, seine Position im deutschen Automobilmarkt wieder auszubauen und die Marke dank einer großen Auswahl elektrifizierter Antriebe als attraktiven Anbieter für innovative und nachhaltige Fahrzeuge zu stärken.