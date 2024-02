Starker Jahresbeginn: Opel steigert Verkäufe in Deutschland deutlich

Starker Januar für Opel auf dem deutschen Heimatmarkt: Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hat der Hersteller aus Rüsselsheim seine Pkw-Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um satte 72,4 Prozent auf 12.631 Fahrzeuge gesteigert. Damit wies Opel unter den deutschen Marken den stärksten Zuwachs aus. Der Marktanteil von Opel-Pkw lag demnach bei 5,9 Prozent (2023: 4,1 Prozent).



Auch bei den leichten Nutzfahrzeugen konnte Opel im Vergleich zum Vorjahresmonat sehr stark zulegen. Die Neuzulassungen stiegen nach vorläufigen internen Angaben um 150 Prozent bei einem Marktanteil von 8,0 Prozent.



Der Gesamtmarktanteil von Opel aus leichten Nutzfahrzeugen und Pkw lag im Januar 2024 bei 6,1 Prozent (2023: 4,0 Prozent). Insgesamt rund 14.350 neu zugelassene Opel-Fahrzeuge bedeuten ein Wachstum von 79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.



„Opel ist in Deutschland stark in das neue Jahr gestartet. Sowohl bei den Pkw als auch bei den leichten Nutzfahrzeugen verzeichnen wir ein deutliches Wachstum. Unsere Fahrzeuge kommen bei den Kunden an. Das ist eine Bestätigung dafür, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben“, sagt Opel Deutschland-Markenchef Patrick Dinger.

