Mit innovativem Elektro-Rallye-Konzept: Nachwuchsförderung kommt bei Opel Motorsport besondere Bedeutung zu

ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSe“: Einmalige Aufstiegschancen für Top-Talente im weltweit ersten vollelektrischen Rallye-Markenpokal

Das ADAC Opel Rally Junior Team hat seit 2015 fünf Titel in der Junior-EM gefeiert

Seit 2013 schreiben Opel und der ADAC eine einzigartige Erfolgsgeschichte im Rallyesport. Knapp 140 Teilnehmer aus 22 Nationen haben bislang an einem Lauf zum ADAC Opel Rally Cup bzw. zumteilgenommen. Der in enger Zusammenarbeit zwischen den beiden Partnern konzipierte und ausgerichtete Markenpokal setzt Maßstäbe – so ist er der weltweit erste elektrische Rallye-Markenpokal!Ein Schwerpunkt des gemeinsamen Projekts ist die Talentförderung. Seit 2013 erhalten die besten Fahrer aus dem Cup die Chance, im Folgejahr ins ADAC Opel Rally Junior Team aufzusteigen und als Opel-Werkspiloten in der Junior European Rally Championship (JERC) die nächsten Schritte in ihrer fahrerischen Entwicklung zu gehen. Insgesamt elf Fahrern gelang bisher der Sprung mit Opel auf die internationale Rallye-Bühne. Und es war niemals allein der olympische Gedanke, der die Talentförderung von Opel und ADAC begleitete – dies belegen die Top-Ergebnisse in der JERC eindrucksvoll.Mit Emil Bergkvist (Schweden, Saison 2015), Marijan Griebel (Hahnweiler/Deutschland, 2016), Chris Ingram (Großbritannien, 2017) und Mārtiņš Sesks (Lettland, 2018) feierte das ADAC Opel Rallye Junior Team vier Europameistertitel in Folge. Die italienische Opel-Pilotin Tamara Molinaro entschied zudem in der JERC-Saison 2017 die Damenwertung für sich.Als die beiden Partner Opel und ADAC zur Saison 2021 mit dem ADAC Opel Electric Rally Cup in einer wahren Pionierleistung ganz neue Wege im Rallyesport einschlugen, setzte sich die starke Bilanz nahtlos fort. Laurent Pellier krönte sich im batterie-elektrischen, 100 kW (136 PS) starken Opel Corsa Rally Electric zum ersten Champion eines elektrischen Rallye-Markenpokals. In der direkten Folge errang der Franzose 2022 mit dem Corsa Rally4 den fünften Titel in der Junior-Europameisterschaft für das ADAC Opel Rally Junior Team.In der laufenden JERC-Saison stehen die Champions des ADAC Opel Electric Rally Cup 2022 und 2023 am Start. Und das ebenfalls sehr erfolgreich. In den ersten vier Rallyes der diesjährigen Saison fuhren Calle Carlberg (Schweden) und Timo Schulz (Siersburg/Deutschland) im Feld der besten Rallye-Junioren Europas bereits vier Podestplätze ein. Carlberg liegt derzeit auf dem zweiten Rang in der EM-Gesamtwertung und geht mit Titelchancen in die letzten beiden JERC-Bewerbe.Und nicht nur in der Junior-Europameisterschaft sammeln die ehemaligen Cup-Piloten Lorbeeren. Emil Bergkvist und Tom Kristensson feierten 2018 beziehungsweise 2020 den Titel in der Junior-Weltmeisterschaft. Der Engländer Chris Ingram wurde 2019 Rallye-Europameister. Der Pfälzer Marijan Griebel fügte seinem JERC-Titel 2016 im Folgejahr den Triumph in der U28-Europameisterschaft hinzu, krönte sich darüber hinaus bereits dreimal zum Deutschen Rallye-Meister und steuert auch in der aktuellen DRM-Saison wieder auf den Titelgewinn zu. Auch Ex-Opel-Junior Fabian Kreim sicherte sich dreimal den Titelgewinn in der Deutschen Rallye-Meisterschaft.Überhaupt wird die deutsche Rallye-Szene von Piloten bestimmt, die sich ihre ersten Sporen in einem Markenpokal von Opel und ADAC verdient haben. Mit Marijan Griebel (1.), Julius Tannert (2.), Nico Knacker (4.), dem bereits als DRM2-Champion feststehenden Tom Kässer (10.), Björn Satorius (12.) und Max Schumann (15.) sind sechs Piloten aus den derzeitigen Top-15 der DRM-Gesamtwertung aus einem Opel-Markenpokal aufgestiegen.„Die Talentförderung hat bei Opel einen enorm hohen Stellenwert“, betont Opel Motorsport-Chef Jörg Schrott. „Die Bilanz des ADAC Opel Rally Junior Teams mit insgesamt fünf Titeln in der Junior-Europameisterschaft kann sich absolut sehen lassen. Als Teil der Stellantis-Familie bieten sich unseren Top-Talenten auch weitere Möglichkeiten in höheren Kategorien des Rallyesports. Wir von Opel Motorsport sind stolz auf unsere Nachwuchstalente und die Erfolge, die wir gemeinsam mit dem ADAC seit 2013 und seit 2021 mit dem ADAC Opel Electric Rally Cup feiern. Opel tut etwas für den Nachwuchs im deutschen Rallyesport. Wir werden weiterhin alles geben, um unserer eindrucksvollen Bilanz weitere Triumphe folgen zu lassen.“