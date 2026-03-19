Spannung garantiert: Opel nimmt am Pariser Automobilsalon 2026 teil

Neustart: Deutsche Marke kehrt nach zehn Jahren auf renommierten „Mondial de l’Auto“ zurück

Breites Portfolio vor Ort: Neuer Opel Astra, neue GSE-High-Performance- und weitere Erfolgsmodelle sowie überraschende Neuheiten werden Publikum begeistern

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Im vergangenen September feierte Opel auf der, in diesem Jahr wird die deutsche Marke in Paris ihr aktuelles hochmodernes Portfolio sowie spannende Neuheiten präsentieren. Mit einem umfangreichen Programm kehrt Opel nach zehnjähriger Pause auf denin der französischen Hauptstadt zurück. Die renommierte internationale Automobilmesse ist eine der ältesten und bedeutendsten Veranstaltungen der Branche und zeigt wichtige Zukunftstrends der Mobilität und die dazu passenden Modelle.„Wir freuen uns, im Oktober die Rückkehr von Opel auf den Pariser Automobilsalon mit dem Publikum zu feiern“, sagt Opel CEO Florian Huettl und kündigt an: „Dort werden die Besucher unsere neuesten Modelle in einzigartiger Umgebung live erleben. Ich kann schon jetzt versprechen: Unser Auftritt in Paris wird spannend, abwechslungsreich und außergewöhnlich. Sie dürfen gespannt sein.“Im Mittelpunkt des Opel-Auftritts auf dem „Mondial de l’Auto“ werden frisch eingeführte Modelle wie derstehen, der erst vor wenigen Wochenhatte. Was elektrisierende Hochleistung bei Opel bedeutet, zeigen vollelektrische Modelle wie deroder der jüngst angekündigte. Darüber hinaus werden Fachbesucher und Öffentlichkeit den Blick auf weitere Neuheiten sowie innovative Opel-Visionen werfen können.Die 91. Ausgabe des Pariser Automobilsalons findet von Montag, 12. Oktober, bis Sonntag, 18. Oktober 2026 statt. Bei der vorhergegangenen Veranstaltung im Jahr 2024 haben mehr als eine halbe Million Gäste die Messe besucht.