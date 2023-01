„So schmeckt die Zukunft“: Opel lädt zum großen Angrillen 2023

Am 28. Januar erleben: „Goldenes Lenkrad 2022“ 1 -Gewinner Opel Astra Plug-in-Hybrid

„So schmeckt die Zukunft!“ Unter diesem Motto laden Opel und die Handelspartner alle Kunden und Freunde der Marke am 28. Januar 2023 zum großen Angrillen bei Opel ein. Und die Besucher der Autohäuser können zum traditionellen Jahresauftakt bei Opel wieder einiges erwarten. So führt die Marke mit dem Blitz auch im gerade begonnen Jahr die Elektrooffensive konsequent fort – allen voran mit den elektrifizierten Modellen des Kompaktklasse-Bestsellers und aktuellen „Goldenen Lenkrad“-Titelträgers. Am 28. Januar haben die Gäste die Gelegenheit, den Astra live vor Ort als lokal emissionsfreien Plug-in-Hybrid genauestens unter die Lupe zu nehmen und Probe zu fahren.Darüber hinaus können sie weitere lokal emissionsfreie Modelle wie die batterie-elektrischen Varianten vonunderleben. Entscheidungsfreudige, die direkt einen Vertrag abschließen, sichern sich darüber hinaus zwischen dem 16. Januar und 13. Februar kostenfrei den Rundum-Sorglos-Schutz „Opel Flat for free“. Und passend zum großen Angrillen können sich die Besucher am Veranstaltungstag exklusive Aktionen des Grillgeräte-Experten Enders sichern sowie unteram Gewinnspiel teilnehmen – und mit etwas Glück kurz darauf auf ihrem eigenen Profi-Grill des Grillgeräte-Experten Enders ihre Lieblingsgerichte brutzeln.„Das Motto unseres diesjährigen Angrillens passt perfekt. ‚So schmeckt die Zukunft‘ weckt die Lust auf unsere neuen elektrifizierten Modelle. Fahrzeuge wie der Astra Plug-in-Hybrid wecken Emotionen und garantieren viel Fahrspaß – mit Verantwortung. Das alles zu besonders attraktiven Konditionen und mit zahlreichen Extras wie der ‚Opel Flat for free‘. So machen wir die automobile Zukunft für alle schmackhaft und erschwinglich“, lädt Stefan Moldaner, Vertriebsdirektor Opel Deutschland, zum großen Angrillen bei Opel am 28. Januar ein.-Titelträger,– mit seinem attraktiven Design, Top-Technologien und erstmals elektrifiziert als Plug-in-Hybrid überzeugt der Kompaktklasse Newcomer aus Rüsselsheim Kunden wie Experten und Leser- sowie Fachjurys gleichermaßen. Denn der Astra zeigt, wie bei Opel die Zukunft aussieht. Dynamisch, hochmodern und vor allem elektrisch. Wie viel Fahrspaß bei voller Alltagstauglichkeit elektrifizierte Mobilität bedeutet, können alle Interessierten am Tag des großen Angrillens bei den Händlern direkt testen. Der Opel Astra Plug-in-Hybrid wartet mit 133 kW/180 PS Systemleistung (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 1,1-1,0 l/100 km, CO-Emission 24-23 g/km; jeweils kombiniert) und einem maximalen Drehmoment von 360 Newtonmeter auf – damit sind flotte Ampelstarts und eine Beschleunigung von Null auf Tempo 100 in 7,6 Sekunden garantiert. Dazu können Astra Plug-in-Hybrid-Fahrer – beispielsweise beim Pendeln in die Stadt – bis zu 67 Kilometer gemäß WLTPlokal emissionsfrei im Elektromodus zurücklegen (EAER City gemäß WLTP: 74-78 km).Für Kurzentschlossene, die sich rund um das große Angrillen zum Kauf oder Leasing ihres Lieblingsmodells entschließen, macht Opel den Vertragsabschluss noch schmackhafter. Denn sie erhalten als kostenfreies Extra zu ihrem neuen Fahrzeug die „hinzu, das beliebte Rundum-Sorglos-Paket bietet Garantieverlängerung, europaweiten Mobilitätsservice und Wartungen.Apropos Geschmack: Traditionell werfen die Opel-Händler zum Jahresauftakt am 28. Januar natürlich auch wieder den Grill an und verwöhnen ihre Gäste mit allerlei frisch Gebrutzeltem. Noch interessanter wird der Besuch der Autohäuser für Grillfans durch das exklusive: Teilnehmer können sich so schon bald selbst ihren eigenen Profi-Grill vonauf die Terrasse oder den Balkon stellen. Außerdem gibt’s am Veranstaltungstag exklusiv bei den Opel-Händlern vor Ort einen 20-Prozent-Rabatt-Gutscheinfür Kohle, Gas- und Elektrogrills des gesamten Enders-Sortiments. Vorbeikommen, die elektrifizierten Opel-Modelle und das große Angrillen zu genießen, lohnt sich also in jedem Fall.Die Spots zum großen Angrillen bei Opel laufen ab sofort crossmedial im TV und Radio. In Printmagazinen, ausgewählten Podcasts sowie auf den Social Media- und weiteren digitalen Kanälen macht Opel die Kunden und User darüber hinaus zielgruppengerecht auf das traditionelle Angrillen zum Jahresbeginn aufmerksam.