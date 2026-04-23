So geht „Made in Germany“: Die Kampagne zum neuen Opel Astra

Internationale Kampagne: Opel zeigt, wie deutsche Ingenieurskunst im Kompaktklasse-Bestseller emotional erlebbar wird

Cinematischer Hero-Film: Astra-Features werden zu spektakulären Traumsequenzen

Entworfen, entwickelt und gebaut in Rüsselsheim: Astra steht für deutsche Präzision und Qualität bis ins Detail

2

2

Dersteht für das, was moderne deutsche Ingenieurskunst heute ausmacht: emotionales Design, höchste Präzision und kompromisslose Qualität. Genau diese Werte rückt Opel nun mit einer neuen, europaweiten 360 Grad-Kampagne in den Mittelpunkt. Unter dem Titel „So geht Made in Germany“ zeigt Opel, wie sich der in Rüsselsheim entworfene, entwickelte und gebaute Kompaktklasse-Bestseller anfühlt – nicht nur rational, sondern vor allem emotional. Diestartet ab morgen crossmedial in Deutschland und weiteren europäischen Märkten. Kreativ umgesetzt wurde sie in Zusammenarbeit mit der Agentur Jung von Matt.„Der neue Opel Astra steht für modernes deutsches Engineering – präzise und hochwertig. Dabei geht es nicht nur um rationale Werte, sondern um Qualität, die man sofort spürt und erlebt. Ausdrucksstarkes Design, begeisternde Fahreigenschaften, ein durchdachtes Raumkonzept und beeindruckende Verarbeitung – so geht ‚Made in Germany‘. Genau das bringt unsere neue Kampagne auf den Punkt“, sagt Opel-Marketingchefin Rebecca Reinermann.Derbeweist, was echte Qualität in Menschen auslösen kann. Lackiert in brillantem Klover-Grün-Metallic mit kontrastierendem schwarzem Dach überzeugt das Fahrzeug auf den ersten Blick. An der Front zieht der beim Kompaktklasse-Modell erstmals illuminierte Opel Vizor mit beleuchtetem Opel Blitz alle Aufmerksamkeit auf sich. Es ist dieser erste Eindruck, der fasziniert. Auch Familienvater Paul kann sich der Wirkung dieses Moments nicht entziehen. Der neue Astra Sports Tourer lässt ihn sofort ins Träumen geraten – nicht nur durch seine durchdachte Funktionalität, sondern durch seine emotionale Präsenz, die direkt begeistert.Hinter der klaren, dynamischen Linienführung steckt ein Raumkonzept, das keine Kompromisse eingeht. Mit einer Ladefläche von jeweils über einem Meter Länge und Breite sowie bis zu 1.634 Liter Gepäckraumvolumen bietet der Kompaktklasse-Kombi großzügigen Platz für alles, was den Alltag begleitet. Auch der Familienhund springt mühelos hinein – bereit für jede Fahrt, die vor den Passagieren liegt. Und noch bevor die Fahrt beginnt, zeigt sich die Liebe zum Detail. Das präzise abgestimmte Geräusch der sich schließenden Tür ist ein akustisches Statement für Ingenieurskunst „Made in Germany“.Diese Detailverliebtheit setzt sich in den Technologien fort. Mit dem adaptiven, blendfreiender neuesten Generation – mit über 50.000 Pixeln und dynamischen Lichtanimationen – definiert Opel die Maßstäbe in der Kompaktklasse neu. Ergänzt wird dies durch serienmäßige, die sich durch eine spezielle mittig in der Sitzfläche verlaufende Vertiefung auszeichnen, den Druck auf das Steißbein verringern und so das Wohlbefinden weiter erhöhen.Auch in Sachen Elektromobilität überzeugt der Astra Sports Tourer: Die vollelektrische Variante ermöglicht mit nun bis zu 445 Kilometern Reichweite (WLTP) entspanntes, lokal emissionsfreies Fahren – auch auf längeren Distanzen.Der neue Opel Astra Sports Tourer vereint damit Design, Innovation und Alltagstauglichkeit in einer neuen Dimension. Ein Fahrzeug, das nicht nur durch seine Eigenschaften überzeugt, sondern auch die Vorstellungskraft beflügelt. Und während Paul noch in seinen Gedanken verweilt, holt ihn seine Frau in die Realität zurück – mit der einfachen Frage: „Können wir los?“ Denn der neue Astra Sports Tourer ist bereit. Für jeden Moment. Für jede Reise.Zu sehen ist der in Kooperation mit der Agentur Jung von Matt entwickelte TV-Spot zum neuen Opel Astra Sports Tourer ab dem 24. April auf allen reichweitenstarken TV-Kanälen sowie online und auf Social Media. Darüber hinaus wird die Kampagne mit verschiedenen Motiven auch in den Printmedien sowie Out-of-home-Formaten platziert.