Sicher fahren: Die Herbst- und Winter-Serviceangebote von Opel

Der Herbst ist da – Zeit, das Auto winterfest zu machen. Das erledigen am besten die Opel-Händler. Um sicher in die kalte und dunkle Jahreszeit fahren zu können, halten diese ab sofort wieder ein traditionell starkes Paket an Herbst- und Winter-Spezialangeboten bereit. Damit sind Opel-Fahrer immer auf der sicheren Seite. Die Werkstatt-Teams kontrollieren während dernoch bis zum 30.10.2021 kostenlos die richtige Einstellung der Scheinwerfer. So haben Opel-Fahrer stets die volle Übersicht auch bei Nacht und die anderen Verkehrsteilnehmer werden nicht geblendet – ein doppeltes Sicherheitsplus.Darüber hinaus gibt’s den gewohnt umfangreichen Wintercheck ab sofort nicht nur mit Garantie-Zertifikat, sondern auf Wunsch auch noch mit zusätzlicher Mobilservice-Garantie für bis zu sechs Monate. Das weitere Leistungsportfolio reicht von ebenso leistungsstarken wie preisgünstigen Opel Original Starterbatterien bis hin zum „4 für 3“-Winterkomplettrad-Angebot inklusive kostenfreiem Reifenersatz im Falle einer Beschädigung. Zudem ist speziell für die kalte Jahreszeit praktisches Opel Original Zubehör jetzt mit attraktiven Preisvorteilen erhältlich. Auf diese Weise wird die Fahrt im eigenen Auto gerade im Winter noch angenehmer.Frostige Temperaturen können der Starterbatterie auf Dauer zusetzen. Soll die nicht mehr ganz „taufrische“ Fahrzeugbatterie auch im Winter nicht in die Knie gehen, lohnt sich jetzt der Weg zum Opel-Partner. Denn dieser hält aktuell besonders attraktive Angebote anbereit. Damit sparen Kunden und starten morgens auch bei Minustemperaturen sorgenfrei und problemlos in den Tag.Um das eigene Auto rundum winterfest zu machen, sind weitere „Handgriffe“ ratsam. Deshalb bieten die teilnehmenden Opel-Partner einen speziellenan. Dabei nehmen die Instandsetzungs-Profis für gerade einmal 19,90 Euro unterschiedliche sicherheitsrelevante Prüfpunkte unter die Lupe. Scheibenwaschanlage, Kühlmittelschläuche, Kühler, Wasserpumpe oder Keilrippenriemen gehören dazu. Das alles wird bestätigt mit dem bis zu sechs Monate gültigen. Und selbst für den Fall, dass das Auto doch einmal unterwegs Hilfe benötigen sollte – zum Beispiel bei einem Unfall oder einer Panne –, haben die Opel-Experten vorgesorgt. Denn erstmals bietet der Hersteller in Verbindung mit Wintercheck und Garantie-Zertifikat auf Wunsch denan – wahlweise für drei Monate (5,99 Euro) oder sechs Monate (9,99 Euro). Damit sind Opel-Kunden vor Zusatzkosten wie für den Abschleppdienst geschützt.Fallen die Temperaturen in den Keller, dann sind die richtigen Reifen gefragt. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Sommerräder beim Opel-Händler einlagern zu lassen und auf geeignete Winterkompletträder umzusteigen. So wird die tägliche Autofahrt sicherer und es drohen keine Bußgelder oder Punkte in Flensburg aufgrund jahreszeitlich unangepasster Bereifung. Zumal der Umstieg ganz einfach ist, denn Opel bietet mit unterschiedlichen Angeboten für jedes Modell und jeden Kunden die passende Lösung. Vier Räder in Top-Qualität für das eigene Auto aussuchen, aber nur für drei zahlen – dafür steht schon traditionell das attraktive. Das bedeutet: nur 3 Räder zahlen, dafür aber einen vollständigen 4er-Satz hochwertiger Winterkompletträder erhalten. Und wer keinen ganzen Satz benötigt, sondern Ersatz sucht, findet bei Opel eine weitere Auswahl annamhafter Hersteller zu günstigen Preisen. Damit nicht genug: Wird bei einem neuen Reifensatz ein Pneu beschädigt, wird dieser schnell und unbürokratisch ausgetauscht. So ist pro Kauf innerhalb von zwei Jahren ein kostenlosermöglich.Doch nicht nur mit den zertifizierten Werkstatt- und vielfältigen Reifen-Services macht Opel die Fahrt durch den Winter angenehmer. Zusätzlich bietet der Hersteller für die kommenden Monate praktischeszu attraktiven Konditionen an. Beispiel Gummifußmatten: Sie schützen den Innenraum vor Schmutz und Feuchtigkeit und erhöhen zugleich die Sicherheit. Denn die Fußmatten aus dem Original Zubehör sind genau auf das jeweilige Opel-Modell angepasst, sodass die Pedale nicht verklemmen können. Wer sich jetzt für die Original Gummifußmatten entscheidet, kann dabei sogar noch sparen. Opel gibt aktuell bis zu 15 ProzentNachlass.Darüber hinaus lässt sich das eigene Auto mit vielen weiteren praktischen und komfortablen Features aus demaufwerten. Das Portfolio reicht von Dachboxen über flexible Trennsysteme fürs Gepäckabteil bis hin zu FlexConnect-Halterungen für Tablet, Kleiderbügel und Co – passend für das jeweilige Opel-Modell.